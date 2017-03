Muốn ứng phó biến đổi khí hậu kế hoạch phải chi tiết

“Thành phố đang xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện của thành phố, trong đó có cắt giảm khí thải nhà kính, cắt giảm khí thải CO2, từng bước thay thế năng lượng hóa thạch thành năng lượng sạch. Thích ứng biển đổi khí hậu phải đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cụ thể là cơ chế hợp tác giữa các ban, ngành” - ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP, đã nói trong buổi hội thảo về “Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu” do Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức ngày 29-9.

Biến đổi khí hậu: Đã nhìn thấy rõ

Theo nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), TP.HCM nằm trong danh sách 10 thành phố bị đe dọa nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Tại thành phố, nhiệt độ tăng liên tục, từ năm 1991 đến 2005, nhiệt độ tăng 0,0330 độ C và theo kịch bản biến đổi khí hậu-nước biển dâng của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thì nếu mực nước biển tăng thêm 75 cm, khu vực TP.HCM mất 10% diện tích. Hiện tại có 154 xã, phường của TP thường xuyên bị ngập úng. Đặc biệt, khi có bão thì 71% diện tích thành phố sẽ bị ảnh hưởng. Những điều này khiến nguồn tài nguyên nước ngọt bị nhiễm mặn, đe dọa sự an toàn của các nhà máy nước trên sông Sài Gòn, Đồng Nai; ảnh hưởng đến vùng ngập mặn Cần Giờ; giảm sút tăng trưởng ở các tỉnh, thành lân cận như Long An, Tiền Giang... Thêm nữa, hiện tượng nước biển dâng làm thu hẹp diện tích canh tác tại TP.HCM.

Tại buổi hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng với điều kiện của Việt Nam chưa phát thải quá mức nên mục tiêu của việc này cần được nhìn nhận là ứng phó với biến đổi khí hậu. GS Ngô Đình Tuấn cho rằng: “Với điều kiện của Việt Nam thì nên đặt mục tiêu là thích ứng hơn là giảm thiểu khí phát thải. Nếu giảm khí phát thải mà ảnh hưởng nhiều đến kinh tế thì không nên”. Ông Tuấn phân tích thêm, trong khi Nghị định thư Kyoto được ký có ba nước thì chỉ có Đức, Nga giảm được lượng khí thải, còn Trung Quốc tăng 100%.

Chi tiết hóa kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu

Ông Đào Anh Kiệt đặt vấn đề: “Mục tiêu thì nên cụ thể hóa nhưng chúng ta sẽ xác định là nên giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu hay thích ứng với nó. Đánh giá đúng mục tiêu mới có thể đề ra kế hoạch cần làm, rồi các sở ngành làm gì”.

Đại diện Sở Quy hoạch-Kiến trúc đóng góp: Trước đây, khi Công ty Tư vấn Nikken Sekkei tư vấn cho việc quy hoạch đô thị tại thành phố, họ đã tính toán, xác định các phạm vi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như ngập lụt tới thành phố. Hiện nay, khung pháp lý còn chưa rõ nên chúng ta phải sớm rà soát lại xem khung pháp lý này đã đủ chưa. Vai trò của Sở Tư pháp cực kỳ quan trọng trong việc đi cùng các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu này. Chúng ta nên nghiên cứu việc làm cụ thể chứ không nên quá băn khoăn chuyện công nghệ, vì ta đi sau nên có thể chọn lọc được công nghệ của thế giới.

Ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Quỹ tái chế TP.HCM, nói: “Tôi đồng tình với báo cáo chi tiết của Sở Tài nguyên và Môi trường trong bước đầu của kế hoạch này nhưng chúng ta phải xác định được mức độ ảnh hưởng tới thành phố. Nếu ngập 0,5 m thì cụ thể vùng nào sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó mới đánh giá toàn diện được các tác động môi trường và xác định được rõ ưu tiên ứng phó nào trước, ngắn hạn hay dài hạn”.

TS Nguyễn Trung Việt, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, nói: “So với các nước như Thái Lan, thành phố chúng ta đi chậm bảy năm. Khi họ cắt giảm bao nhiêu khí thải thì họ đã có ngân hàng dữ liệu, còn chúng ta chưa nắm rõ nên phải xây dựng cơ sở dữ liệu. Về vấn đề biến đổi khí hậu, trước đây thế giới nói chống lại biến đổi khí hậu nhưng gần đây nói thích ứng với biến đổi khí hậu. Để thích ứng phải có công nghệ sạch và nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy nên nâng cao trình độ bộ máy quản lý đô thị, chọn nhân lực còn trẻ để làm công tác này vì chuyện biến đổi khí hậu sẽ kéo dài 10 năm hoặc dài hơn”.