Mỹ phẩm Vĩnh Tân: Không đơn độc trong cuộc chiến chống hàng giả

Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp như: Treo thưởng cho người phát hiện, tố giác hàng giả; lập ban giám sát thị trường; sử dụng tem chống hàng giả của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (ngay con tem này cũng bị làm giả); tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đổi mẫu mã… Thế nhưng hàng giả vẫn tràn ngập. Nhưng dù có thủ đoạn, có tinh vi đến đâu thì hành vi phạm pháp này đã đến lúc trả giá.

Khi người tiêu dùng mạnh dạn tố giác

Nếu như chị Trần Thị Mỹ Hạnh ngụ khu vực Cầu Ngang, Lái Thiêu (Bình Dương, nạn nhân của mỹ phẩm giả thương hiệu Vĩnh Tân phải nhập viện cấp cứu), không mạnh dạn truy đến cùng vấn đề và tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng thì có lẽ, nhiều chị em phụ nữ khác sẽ là miếng mồi ngon của nạn mỹ phẩm giả. Chị Hạnh cho biết: “Khi bác sĩ cảnh báo nếu tôi đến bệnh viện muộn trong vòng từ 16 đến 24 giờ, đôi mắt của tôi sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng vì viêm, nhiễm và tôi đã quyết định đi tìm công ty sản xuất kem. Khi đưa mẫu hàng đang dùng đến công ty đối chiếu, tôi biết mình xài phải hàng giả. Tôi biết nỗi đau và sự hoảng loạn mà mình đang gánh, nếu tôi im lặng, nhiều chị em sẽ gặp phải tình trạng giống tôi, bởi nơi tôi ở, mẫu hàng này bán công khai, tràn lan, mua bao nhiêu cũng có”.

Chị Mỹ Hạnh đã mạnh dạn cùng lãnh đạo Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Vĩnh Tân đến trình báo cơ quan chức năng. Ngày 20-9, trước sự đề nghị can thiệp của công ty, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã phối hợp và bất ngờ kiểm tra cửa hàng MA - nơi bán mỹ phẩm cho chị Mỹ Hạnh tại Lái Thiêu. Cơ quan chức năng đã phát hiện ra hơn 50 hộp kem Vĩnh Tân đang bày bán không rõ nguồn gốc.

Lâm Văn Quốc Khanh (tự Đen) bị bắt cùng tang vật.





Cơ quan chức năng khám xét nơi Đen thuê nhà ở và làm hàng giả.

Sự ủng hộ của báo chí

Từ thông tin ban đầu về nạn nhân phải nhập viện vì sử dụng mỹ phẩm giả, hơn 10 cơ quan thông tấn báo chí đã đồng loạt vào cuộc. Bà Võ Thị Liễu, Giám đốc thương hiệu Mỹ phẩm Vĩnh Tân, cho biết: “Công ty Vĩnh Tân hiện đang gấp rút xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP, phát triển thị trường nên tôi ít có thời gian để tiếp các anh chị phóng viên. Thế nhưng khi công ty xảy ra chuyện, anh em phóng viên đã lăn xả vào cùng tôi. Hình ảnh chị phóng viên giả dạng bán vé số, anh nhà báo ngụy trang chạy xe ôm dầm mưa, dãi nắng cùng công ty bám sát đối tượng cho đến khi vụ việc kết thúc khiến tôi vô cùng lo lắng, để rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi nguyện sẽ nỗ lực hơn nữa, để xứng đáng với tình cảm của người tiêu dùng và anh chị phóng viên dành cho công ty”.

Sự nhanh nhạy của cơ quan chức năng

Từ đơn trình báo khẩn cấp của Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Vĩnh Tân, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng hỗ trợ và phối hợp với các ban ngành liên quan. Lúc 9 giờ ngày 1-10, trong quá trình đang giao 350 hộp kem giả mang thương hiệu Mỹ phẩm Vĩnh Tân tại một quán cà phê cạnh Bến xe Lam Hồng (phường An Bình, thị xã Dĩ An), các trinh sát kinh tế, lực lượng quản lý thị trường và công an địa phương đã mật phục và bắt quả tang Đen về hành vi buôn bán hàng giả.

Ông Nguyễn Thành Danh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết: “Sau khi nắm bắt việc chị Mỹ Hạnh ở Cầu Ngang, thị xã Thuận An phải nhập viện vì sử dụng mỹ phẩm giả và đơn cầu cứu khẩn của Công ty TNHH Mỹ phẩm Vĩnh Tân, chúng tôi đã cho lực lượng tiến hành ngay. Qua phối hợp truy quét, các đơn vị chức năng đã bắt giữ 350 hộp kem giả thương hiệu Mỹ phẩm Vĩnh Tân và đối tượng. Hàng giả được làm tinh vi đến độ nếu không có mẫu thật và những dấu hiệu nhận biết mà đơn vị sản xuất cung cấp thì bằng mắt thường rất khó phân biệt”.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, lực lượng quản lý thị trường đã di lý Đen về nơi ở. Các cơ quan chức năng phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM khám xét nhà đối tượng (thuê tại địa chỉ 53 đường 26/3, KP 19, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM). Đây là căn nhà cấp 4, rộng hơn 60 m2, bên ngoài được treo một tấm bảng hiệu “Cơ sở sản xuất nhựa Ngọc Phát” nằm ngay dòng kênh đen 19-5 bốc mùi hôi nồng nặc.

Tại “lò”, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều trang thiết bị in ấn, máy thổi hộp nhựa, nhiều can nhựa đựng hóa chất, dụng cụ, khung in lụa mẫu nhãn hiệu Mỹ phẩm Vĩnh Tân cùng nhiều các nhãn hiệu khác. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.

HỒ AN