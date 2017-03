Năm 2008: Tội phạm môi trường ngày càng phức tạp

Theo báo cáo mới đây của Bộ Công an, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp, phổ biến trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Lĩnh vực hoạt động sản xuất: Đặc biệt tại các KCN, KCX và các làng nghề truyền thống, tình hình ô nhiễm môi trường vẫn là “hồi chuông dài chưa ngừng”. Qua kiểm tra khoảng 1.500 làng nghề thì hầu hết chất thải đều không được xử lý mà đổ thẳng ra mương, ao, rãnh, ruộng lúa... Nhiều nhà máy, xí nghiệp cũng xả thải trực tiếp ra môi trường với nồng độ vượt mức cho phép nhiều lần, gây ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước, đặc biệt tại hạ lưu các sông Thị Vải, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Cầu, sông Nhuệ, sông Đáy... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, nuôi trồng thủy sản và sức khỏe người dân.

Điển hình như vụ Công ty Vedan Việt Nam, Công ty Miwon, Công ty Thuộc da Hào Dương, Công ty Giấy Việt Trì... xả nước thải không qua xử lý gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho các dòng sông và cộng đồng dân cư.

Lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu: Tình trạng nhập khẩu máy móc cũ, công nghệ lạc hậu, sắt thép phế liệu, nhựa tái sinh chứa rác thải nguy hại diễn ra khá phổ biến với thủ đoạn rất tinh vi như tạm nhập, tái xuất qua cảng biển khi bị phát hiện thì khai là “gửi nhầm hàng” và xin được chuyển trả lại của nhiều doanh nghiệp.

Hoạt động nhập và phá dỡ tàu cũ ở Hải Phòng và một số tỉnh cũng đặt môi trường khu vực vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Các chất thải độc hại như dầu mỡ, bụi xỉ chứa kim loại nặng, nước thải khó có thể khắc phục, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Điển hình là vụ Công ty Hyundai Vinashin (Khánh Hòa) thải ra hàng trăm ngàn tấn hạt xỉ đồng (hạt NIX) và các loại chất thải độc hại khác. Kết quả phân tích mẫu đất tại khu vực có xỉ đồng và nước thải cho thấy hàm lượng asen vượt 23,5 lần giới hạn cho phép; hàm lượng chì gấp 21 lần so với mẫu đối chứng, thành phần các kim loại nặng khác như đồng, cadimi cũng vượt tiêu chuẩn cho phép hàng chục lần.

Lĩnh vực bảo tồn và khai thác khoáng sản, bảo vệ đa dạng sinh học: Hàng năm có hàng ngàn hecta rừng bị chặt phá, tập trung ở vùng giáp ranh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn; khu vực Tây Nguyên, Quảng Nam, Ninh Thuận, kể cả rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng quốc gia, vi phạm nghiêm trọng quy chế bảo vệ đặc biệt, tầm quan trọng đối với môi trường. Điển hình là các vụ phá rừng thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, vụ chặt hạ 5.000 ha rừng phòng hộ huyện Phú Ninh (Quảng Nam), gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tại các khu vực mỏ khai thác khoáng sản (thiếc, vàng...), vật liệu xây dựng (cát, đá), nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu bị ô nhiễm do sử dụng thủy ngân và kim loại nặng. Nhiều dòng sông bị xói lở gây biến đổi dòng chảy, gây nguy cơ biến đổi hệ sinh thái, phong hóa, rửa trôi, biến rừng thành đất trống đồi trọc, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét cao.

Lĩnh vực quản lý và xử lý chất thải y tế nguy hại: Hầu hết bệnh viện trong cả nước, lượng rác thải y tế hàng ngày rất lớn nhưng chưa được quản lý và xử lý chặt chẽ. Các bệnh viện lớn như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K Hà Nội; Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM... cũng trong tình trạng trên, dẫn đến việc tư nhân, xưởng sản xuất, cơ sở thu mua phế liệu thu gom, mua bán nhằm tái chế, sản xuất đồ dùng sinh hoạt gây nguy cơ lây truyền dịch bệnh nguy hại cho sức khỏe con người. Nhiều bệnh viện xả nước thải chưa qua xử lý vào cống thoát nước chung của TP gây ô nhiễm đất, nước, không khí.

Lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt: Tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và phế liệu trong tình trạng báo động cao. Rác không tập kết đúng chỗ, đổ bừa bãi ngay cả ở hai bên đường, các bãi rác như bãi rác Phước Hiệp (Củ Chi, TP.HCM), bãi rác Như Quỳnh (Văn Lâm, Hưng Yên), bãi rác Phù Chẩn (Từ Sơn, Bắc Ninh)... trong tình trạng quá tải tràn ra khắp nơi, gây ô nhiễm đất, nước và không khí nghiêm trọng. Rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp hầu hết chưa được xử lý đúng quy trình, chủ yếu được chôn lấp hoặc thiêu đốt thông thường (không có lò thiêu đốt chuyên dụng).

Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, hóa chất, dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm: Dịch bệnh và các vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục có những diễn biến rất đáng lo ngại như dịch heo tai xanh, lở mồm long móng, dịch tiêu chảy cấp. Liên tục phát hiện các vụ việc thực phẩm chứa chất có hại cho sức khỏe con người như nước tương chứa chất 3-MCPD gây ung thư, bánh phở chứa phormol, thực phẩm chứa hàn the, sữa có chứa melamine... Nhiều cơ sở sản xuất không chấp hành quy trình xử lý chế biến thực phẩm hoặc cố tình thêm các hóa chất và chất phụ gia bảo quản đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Các cơ sở giết mổ không được vệ sinh kiểm dịch đặt gần chuồng trại chăn nuôi; tình trạng giết mổ gia súc không rõ nguồn gốc, gia súc bị bệnh dẫn đến ngộ độc thực phẩm ở nhiều nơi...