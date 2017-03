Nâng cao kỹ năng sống cùng We Care & Share

Chương trình gồm 10 hoạt động hấp dẫn, hướng đến việc tạo ra một môi trường giáo dục ngoại ngữ chuyên nghiệp gồm ILA 21st Century Learning, ILA Next Door, Exam Made Easier, Parent Inclusion, Scholarships & Awards, ILA Talent, A Brighter Day with ILA, ILA Surprise, ILA với cộng đồng. Tại đây, học viên được đào tạo chuyên môn, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh để nâng cao kỹ năng sống cũng như kết nối thế giới xung quanh. Qua các hoạt động cộng đồng, học viên cũng được khơi gợi tinh thần tương thân tương ái, biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn. Được biết, trong hai năm tới, dự kiến ILA sẽ đưa vào hoạt động thêm 15 trung tâm Anh ngữ mới ở các vùng lân cận TP.HCM và Hà Nội.

NGỌC CHÂU