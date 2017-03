Nâng cao ý thức để lái xe an toàn

Có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra do tài xế bất cẩn, chủ quan. Hậu quả là nhiều người phải trả bằng cả mạng sống mình. Vì vậy, khi đã ngồi sau tay lái, bạn cần phải ý thức để đảm bảo mạng sống mình và cả người khác.

Đừng quên đeo dây an toàn

Nhiều người cho rằng việc đeo dây an toàn khi lái xe là rất bất tiện, bức bối. Thế nhưng chính nhờ dây an toàn sẽ giúp bạn giảm thiểu chấn thương, va đập khi gặp sự cố hay tai nạn. Một ý kiến khác còn cho rằng dây an toàn chỉ tốt cho những chuyến đi xa nên không cần sử dụng khi đi trong TP. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trong khu vực đô thị. Thậm chí nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra trên các con đường có bảng ghi giới hạn tốc độ dưới 60 km/giờ. Có người lại nói nhiều vụ va quẹt làm tài xế bị văng ra khỏi xe nhưng họ vẫn bình thường, hầu như không bị trầy xước. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng đây chỉ là sự may mắn hiếm hoi. Theo thống kê, người bị văng ra khỏi xe có nguy cơ tử vong rất cao.

Dây an toàn giúp tài xế và hành khách ngồi ở băng ghế đầu không bị đập vào hệ thống phía trước. Mặc dù thiết bị này vẫn mang nhiều nhược điểm nhưng đây là một vật dụng không thể thiếu. Các hãng sản xuất đang cố gắng cải tiến kỹ thuật để mang lại sự tiện lợi cao nhất cho người sử dụng.

Phải thắt dây an toàn để giảm thiểu tai nạn đáng tiếc. Ảnh: INTERNET

Đừng ngủ khi lái xe

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã thống kê hai thói quen không tốt cho tài xế khi lái xe. Một là hút thuốc của phái nam và hai là mang giày cao gót ở phái nữ. Đây cũng là tình trạng phổ biến với các tài xế ở Việt Nam. Nếu bạn hút thuốc trong khi lái xe thì thường cửa sổ sẽ mở để khói thuốc bay ra ngoài. Tuy nhiên, nhiều tình huống có thể sẽ xảy ra mà nhiều người không thể lường trước. Nếu chẳng may tàn thuốc gặp gió ngược thì có thể chúng sẽ bay vào mắt bạn. Mặt khác, nội thất trên xe đa số là vật liệu dễ bắt lửa như da, gỗ… nên có thể gây cháy. Khi tài xế nhấn ga, đạp thắng, giữ côn đòi hỏi luôn phải động tác nhanh gọn, phối hợp nhịp nhàng. Do vậy bạn không nên mang dép lê khi lái xe. Tương tự thế, giày cao gót có thể gây tuột hoặc trượt chân khỏi bàn đạp thắng trong lúc xử lý gấp.

Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên đi khám mắt định kỳ, đeo kính bảo vệ mắt và sử dụng loại kính có lớp chống chói. Bạn nên đảm bảo giấc ngủ từ 7 đến 9 giờ đồng hồ mỗi đêm. Trong những chuyến đi dài, tài xế chính cần có người phụ lái. Đặc biệt, bạn nên cẩn thận khi thấy có những dấu hiệu mệt mỏi như giảm thời gian phản xạ, phán đoán; mất cảnh giác; khó tập trung; cố gắng mở mắt to; giữ cho đầu không bị gục; ngủ ngày, lơ đễnh, chớp mắt liên tục; chạy trật khỏi làn đường quy định; va vào đuôi xe khác; không thấy tín hiệu giao thông hoặc biển báo cấm. Ngoài ra bạn còn cảm thấy bồn chồn, cáu kỉnh; muốn nghe radio để giữ tỉnh táo… Nếu bạn gặp hiện tượng tương tự như trên thì hãy tấp xe vào nơi an toàn để chợp mắt hoặc nghỉ qua đêm.

Hỗ trợ từ hệ thống chống bó thắng

Hệ thống chống bó thắng (ABS) được sử dụng giúp bánh xe của phương tiện luôn quay và bám đường trong khi thắng. ABS là những thiết bị cảm biến vận tốc được gắn trên trụ thắng ở các bánh xe. Hiện nay các loại xe đều được gắn hai hệ thống thắng phổ biến là loại một hoặc bốn cảm ứng vận tốc. Vì vậy, tài xế có thể yên tâm vì hệ thống này không cho bánh xe trượt trên mặt đường lúc bắt đầu chuyển động.

Nguyên lý hoạt động của ABS đơn giản. Khi tài xế nhấn nhẹ vào chân thắng, hai loại tín hiệu sẽ đồng thời được chuyển đi. Một là do tác động của bàn đạp lên hệ thống thủy lực, hai là tín hiệu điện tử được gửi đến bộ xử lý trung tâm. Lúc đó thông tin về vận tốc của xe cũng được gửi qua thiết bị cảm biến. Bộ xử lý trung tâm sẽ xử lý và chuyển đến các van một lượng dầu thích hợp áp lên má thắng. Lúc đó tốc độ phương tiện sẽ được kiểm soát và tránh làm bánh xe bị kẹt cứng. Song song đó, bơm thủy lực sẽ cung cấp áp lực và thu hồi dầu từ các hộc má thắng. Một số xe đời mới còn hỗ trợ hệ thống thắng gấp. Bộ điều khiển trung tâm sẽ hiểu và đưa ra những mệnh lệnh phù hợp ngay cả khi bạn không nhấn đủ mạnh lên bàn đạp thắng.

NGỌC CHÂU (Theo Liberty)