NCB nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2015

Trước đó, trong năm 2015, NCB đã nhận bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ ngành ngân hàng do NHNN Việt Nam trao tặng; Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2015, Ngân hàng có văn hóa doanh nghiệp sáng tạo nhất Việt Nam 2015 do Tạp chí Global Banking & Finance Review (Anh) trao tặng; giải Tin và Dùng Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng…

Với mạng lưới hơn 90 điểm giao dịch và 40 trung tâm kinh doanh trên toàn quốc, NCB đã và đang tập trung tạo nền tảng xây dựng ngân hàng hiện đại, phát triển bền vững. Năm 2016, ngân hàng kiên trì đi theo định hướng chiến lược trở thành nhà tư vấn tài chính thân thiện song hành cùng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, cung cấp các sản phẩm “may đo” dành riêng cho khách hàng. NCB tiếp tục cải tiến mô hình hoạt động, đa dạng hóa danh mục cho vay, huy động để đảm bảo chi phí hợp lý, ổn định, an toàn, hiệu quả. Đồng thời, phấn đấu trở thành nhà tư vấn tài chính thân thiện song hành cùng khách hàng theo đúng phương châm hoạt động “Ngân hàng của bạn”.