New Morning - mỗi ngày sống mới

Những mẫu xe của Kia được đánh giá cao ở kiểu dáng, sự tiện nghi, cũng như rất phù hợp phong thái giới trẻ. Kia đã đưa ra hướng lựa chọn mới là cho ra mắt những mẫu xe dưới 2.0 và New Morning (ảnh) là một trong những sản phẩm ra đời theo hướng đi mới này của Kia.

Có thể nói New Morning là một chiếc xe mini hoàn hảo cả về kiểu dáng, màu sắc và chất lượng. Với kích thước nhỏ gọn 3,535 m, rộng 1,595 m, New Morning dễ dàng lưu thông trên các con phố vốn rất chật hẹp của Việt Nam và không khó khăn gì để tìm cho mình một chỗ đậu ngay trong khu vực trung tâm đông đúc. Tuy nhỏ gọn về kiểu dáng nhưng New Morning được thiết kế hoàn hảo đến từng chi tiết. Tay lái trợ lực giúp người lái thoải mái hơn. Kính, cửa sổ chỉnh điện cả phía trước lẫn phía sau. Mâm xe được làm bằng hợp kim nhôm sáng bóng. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống máy lạnh cùng dàn radio, CD, MP3 âm thanh chuẩn phục vụ cho nhu cầu giải trí trên xe. New Morning có thể làm hài lòng bất kỳ khách hàng khó tính nào đam mê dòng xe nhỏ gọn. Đặc biệt, New Morning rất phù hợp với nữ giới vì kiểu dáng xinh xắn, hiện đại nhưng không kém phần sang trọng. Với khoang hành lý rộng rãi, New Morning có thể phục vụ nhu cầu mua sắm thỏa thích của chị em. Cùng với miếng che, lưới ràng hành lý, xe còn được trang bị các thanh móc giúp cho việc sắp xếp, vận chuyển hàng hóa được dễ dàng.

Hơn thế nữa, New Morning còn có rất nhiều sắc màu cho chị em lựa chọn sao cho phù hợp với phong cách riêng của mình: cam cá tính, xanh quyến rũ, trắng thanh lịch, đỏ lôi cuốn, đen mạnh mẽ... Cùng với chiếc xế yêu của mình, giới nữ có thể tự tin khoe cá tính cũng như cùng nhau trải qua những chuyến du lịch thú vị trên chiếc xe tuyệt vời này. Với phương châm hiện đại, sang trọng, hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu, New Morning là giải pháp tối ưu trong thời điểm đắt đỏ như hiện nay bởi tính tiết kiệm xăng tối đa và tính thân thiện với môi trường của dòng sản phẩm này. Ngoài ra, xe còn có giá rất phải chăng, dễ sử dụng với hai phiên bản số sàn và số tự động, động cơ bốn xi-lanh mạnh mẽ.

Trong đầu năm 2008, Trường Hải đã chính thức cho ra mắt New Morning được lắp ráp ngay tại Việt Nam, thực sự đã đem đến niềm vui và sự thư thái cho người tiêu dùng, đặc biệt là nữ giới.

