New Sorento, công nghệ mới - đẳng cấp mới

Với các ưu thế về kiểu dáng, tính năng, động cơ và giá, New Sorento được kỳ vọng sẽ giúp phân khúc SUV sôi động hơn trong quý II-2014.

New Sorento có ngoại thất đậm chất thể thao và hiện đại. Nội thất bên trong được thiết kế hài hòa, tiện nghi sang trọng. Trong đó, tất cả chi tiết đều được bọc da, mạ crôm và giả gỗ một cách tinh xảo. Hệ thống lái cũng hoàn hảo với bộ điều khiển trung tâm hiện đại cùng màn hình LCD 7 inch kiểu TFT và cần số được thiết kế thẳng đứng giúp người lái thao tác dễ dàng. New Sorento có cửa sổ trời panorama, bộ lọc không khí bằng ion, hệ thống điều hòa tự động. New Sorento có mức tiêu hao nhiên liệu thấp 5,9 lít/100 km, là dòng xe liên tục nằm trong tốp 10 mẫu xe của năm tại Mỹ và châu Âu.

QUÝ AN