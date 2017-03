New Sorento - xe thể thao đa dụng đẳng cấp và vượt trội

Mr. Peter Schreyer đã truyền cảm hứng và sự tinh tế của mình qua từng đường nét độc đáo của xe, mang đến một hình ảnh New Sorento mạnh mẽ đầy thách thức nhưng lại rất mượt mà, đậm chất thể thao và đặc biệt nổi bật với sự sang trọng và hiện đại. Về kích thước, Sorento được thiết kế rộng rãi hơn với chiều dài 4,685 m tăng 9,5 cm so với phiên bản trước, chiều rộng 1,885 m và chiều cao 1,71 m được hạ thấp hơn giúp tăng tính thể thao của xe. New Sorento được thiết kế mang tính đột phá, lưới tản nhiệt kiểu tổ ong bao quanh là viền mạ crôm theo biểu tượng nhận diện mới của Tập đoàn Kia với hình chiếc mũi cọp, hệ thống đèn HID thiết kế tỉ mỉ và trau chuốt, giúp phần đầu xe thể hiện sự mạnh mẽ và lịch lãm với phong cách đầy cá tính. Đường kéo dài dọc thân xe với những điểm nhấn mang hình chiếc cánh đang bay giúp tăng tính thể thao và kiểu dáng khí động học của xe. Bên cạnh đó, phần đuôi xe được trang bị đèn LED, cánh chuồn phía sau giúp phía sau xe trông thanh lịch và hiện đại hơn. Ngoài ra, New Sorento còn được trang bị kính chiếu hậu gập tự động, tay nắm mạ crôm, mâm hợp kim nhôm 18 inches, khóa mở cửa bằng remote.

New Sorento mới sở hữu một nội thất sang trọng và được trang bị gần như đầy đủ các tiện nghi. Không gian nội thất được thiết kế hài hòa với tông màu hiện đại mang lại cảm giác sang trọng cho người ngồi. New Sorento được trang bị ghế da cao cấp, nội thất rộng rãi và thông thoáng, vôlăng bốn chấu thể thao tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh, dàn âm thanh được trang bị CD+Mp3 kết nối USB + iPod. Mặt táplô high tech sang trọng, đồng hồ quan sát kiểu hình trụ khối với viền crôm hiện đại cùng các ký hiệu hiển thị kiểu 3D nổi bật. Ghế người lái điều chỉnh điện, các hàng ghế có thể gập lại 60:40 tiện lợi và dễ dàng trong việc vận chuyển hành lý. Ngoài ra, các chi tiết mạ crôm bên trong giúp xe trông tinh tế và nổi bật hơn.

Động cơ của New Sorento có sự cải tiến mạnh mẽ, ở phiên bản xuất hiện tại Việt Nam xe được trang bị hai loại động cơ: động cơ xăng Theta 2,4 lít và động cơ dầu R 2,2 lít. Phiên bản Theta 2,4 lít I4 16 van, với công nghệ dual CVVT, nhờ chế tạo từ chất liệu nhôm nên giúp động cơ bền hơn, tăng khả năng cách âm và chống ồn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, xe có công suất cực đại đạt 174 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mômen xoắn cực đại đạt 23 kg.m tại mức 3.750 vòng/phút, đồng thời ở phiên bản động cơ xăng xe được trang bị nút khởi động và khóa thông minh.

Riêng phiên bản động cơ dầu R 2,2 lít, đây là động cơ dầu thế hệ mới nhất của Tập đoàn Hyundai Kia với công nghệ vượt trội, động cơ có mức khí thải CO2 thấp và rất tiết kiệm nhiên liệu, trung bình vào khoảng 6,6 lít/100 km, đặc biệt xe có công suất cực đại lên đến 197 mã lực tại 38.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 44,5 kg.m tại mức 1.800-2.500 vòng/phút.

Tiêu chuẩn an toàn luôn là tiêu chí quan tâm hàng đầu của Tập đoàn Kia, New Sorento có thể giúp người sử dụng tự tin và hoàn toàn yên tâm với hệ thống an toàn đạt tiêu chuẩn cao nhất của những tổ chức kiểm tra an toàn ôtô uy tín hàng đầu trên thế giới (NCAP, NHTSA). Xe được trang bị hệ thống an toàn chủ động gồm hệ thống ổn định điện tử ESP, hệ thống kiểm soát hành trình (cruise control), hệ thống cảm biến lùi, hệ thống tự cân bằng (động cơ dầu), đến hệ thống an toàn thụ động như thiết kế thân xe đạt tiêu chuẩn năm sao của NCAP (châu Âu) và đạt tiêu chuẩn năm sao về khả năng chống va chạm của NHTSA (Mỹ). Hệ thống chống bó cứng thắng kết hợp với bốn thắng đĩa trước sau.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty CP Ôtô Trường Hải - CN Đà Nẵng: 405 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. ĐT: 0511.3768767. Đường dây nóng: 0933.805662 (Mr. Hội), 0933.806098 (Mr. Dũng).