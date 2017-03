Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Nam: Những ngôi nhà nghĩa tình

Kết quả, có 167 ngôi nhà tạm bợ đã được xóa, hai ngôi trường mẫu giáo được xây... Đây sẽ là món quà dành cho những gia đình có công với cách mạng nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7...

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, từ ngày tái lập tỉnh Quảng Nam đến nay cùng với toàn ngành ngân hàng, tập thể cán bộ, viên chức Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ và những người có công cách mạng, đứng đầu tỉnh trong phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Bằng nguồn vốn do cán bộ viên chức đóng góp, cùng với sự hỗ trợ từ nguồn quỹ phúc lợi của ngân hàng, đến nay đã xây tặng 112 căn nhà tình nghĩa, 50 ngôi nhà đại đoàn kết. Đặc biệt, gia đình ông Võ Văn Lâm, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, bằng nguồn thu nhập từ tiền lương đã xây dựng năm căn nhà tình nghĩa trị giá 77 triệu đồng. Ngân hàng cũng đã phụng dưỡng suốt đời 19 mẹ Việt Nam anh hùng. Đóng góp mỗi cán bộ, viên chức mỗi năm một ngày lương để hỗ trợ xã Lăng, huyện Tây Giang mua dụng cụ sản xuất, mua sách vở tặng các em học sinh, thăm hỏi các gia đình chính sách neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 112 sổ tiết kiệm tình nghĩa, cấp học bổng cho 15 con em đồng bào dân tộc thiểu số đến khi tốt nghiệp đại học. Cấp học bổng cho sáu em bị nạn trong cơn bão Chanchu cho đến khi tốt nghiệp đại học; xây dựng hai trường học bị hư nặng do lụt bão gây ra; ủng hộ xã Lăng bộ máy vi tính gần 10 triệu đồng; tặng Trường Dân tộc nội trú huyện Tây Giang một tivi màu 29 inch. Ngoài ra, giám đốc, phó giám đốc, mỗi năm đóng năm triệu đồng/người để xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa... với tổng số tiền trong 12 năm lên đến gần 5,3 tỷ đồng.

Xóa nhà tạm dột nát cho người có công với cách mạng cũng được các chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT ở các huyện vùng cao trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Tại năm huyện vùng núi cao: Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức và Bắc Trà My đã có 15 ngôi nhà tạm dột nát được xóa. Bình quân mỗi địa phương xóa ba nhà tạm cho gia đình có công với cách mạng.

Vào ở nhà mới do Ngân hàng NN&PTNT huyện Đông Giang hỗ trợ 20 triệu đồng, ông Za Pát Bhúch, thương binh 2/3, ở xã Jơ Ngây cho biết: “Mình cảm ơn Đảng, nhà nước và cán bộ ngành ngân hàng lắm. Nếu họ không tài trợ, cả đời nằm mơ gia đình mình cũng không có chỗ ở ổn định như thế này. Trước đây, khi Giàng xảy ra mưa to gió lớn, cả nhà phải chuyển gạo, đồ đạc đến nhà hàng xóm trú tạm. Khổ sở lắm!”. Theo lời Za Pát Bhúch, ngoài 20 triệu đồng do ngân hàng hỗ trợ, gia đình ông còn bỏ thêm chục triệu đồng để xây nhà mới. Với số tiền hỗ trợ khá lớn, Bhúch chỉ mất hơn một tháng là hoàn thành xong căn nhà. Tính đến thời điểm này, Ngân hàng NN&PTNT huyện Đông Giang đã hỗ trợ và bàn giao ba căn nhà cho người có công với cách mạng tại địa phương.

Có thực tế đáng mừng là phần lớn những gia đình có công với cách mạng khi làm nhà mới thì khối lượng và giá trị công trình luôn cao gấp đôi so với số tiền hỗ trợ. Theo ông Cơ Lao Grươnh, một bệnh binh của xã Tr Hy, vừa vào ở nhà mới do Ngân hàng NN&PTNT huyện Tây Giang hỗ trợ: Tâm lý làm nhà ai cũng muốn đẹp và kiên cố nên có tiền hỗ trợ, ông mạnh dạn vay mượn bà con hoặc bán con trâu, con bò xây thêm một số hạng mục công trình phụ như nhà vệ sinh, tường rào cổng ngõ... Do vậy, những ngôi nhà tình nghĩa thường được xây dựng khá quy mô.

Theo ông Võ Văn Lâm, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa với những gia đình có công với cách mạng luôn được quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động và các chi nhánh trực thuộc. “Đến thời điểm này đã vượt kế hoạch đề ra. Việc hỗ trợ theo tinh thần tự nguyện là chính. Tuy nhiên, tiền đóng góp hỗ trợ, chúng tôi căn cứ vào mức lương cụ thể của từng cán bộ, viên chức, người lao động và vị trí, chức vụ của từng người. Riêng năm 2009, có 31 nhà đã bàn giao xong là món quà đền ơn đáp nghĩa cho những gia đình có công với cách mạng nhân ngày 27-7” - ông Lâm cho biết.