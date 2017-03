Ngày an cư Phúc Khang - Trăm cánh tay, triệu tấm lòng

Đây là chương trình do Phuc Khang Corporation tổ chức hưởng ứng Ngày an cư Thế giới - World Habitat Day với tổng kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng, diễn ra tại TP.HCM, Long An, Đồng Nai… nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Ngày an cư Phúc Khang” sẽ tài trợ xây mới hoàn toàn, hoặc sửa chữa, nâng cấp (ảnh), hoặc hỗ trợ thiết thực tùy theo hiện trạng của từng gia đình. Đặc biệt, tất cả hoạt động này được thực hiện bởi chính đôi tay và sức lực của toàn bộ nhân viên Phúc Khang.

