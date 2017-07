Ngày hội Nông trại Xanh Phú Mỹ Hưng 2017

Ngày 12 và 13-8, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức Ngày hội Nông trại Xanh Phú Mỹ Hưng lần 2 - 2017 tại khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.



Ngày hội sẽ trưng bày, giới thiệu những mô hình sản xuất nông sản sạch cùng các thương hiệu uy tín như Vinamilk, Fresh From Farm, Cầu Đất Farm, Biogarten, The Fruit Republi, Gino, Scentuals… Ngoài việc tham quan, tìm hiểu thông tin cũng như thưởng thức sản phẩm, mua sắm thỏa thích tại các gian hàng sản phẩm sạch, an toàn… các gia đình còn có thể tìm hiểu về hiểu kỹ thuật canh tác, chăm bón, thu hoạch đúng tiêu chuẩn để có thể áp dụng ngay tại nhà. Bên cạnh đó bạn còn được tham gia những buổi nói chuyện chuyên đề hữu ích, thiết thực như Yoga, dinh dưỡng đúng cách, bí quyết chọn thực phẩm tươi ngon, trồng rau sạch…

Một điểm không thể thiếu ở ngày hội là khu vui chơi dành cho thiếu nhi. Các trò chơi được bố trí mang tính giao lưu, thư giãn, kết nối các thành viên trong gia đình với nhau như vẽ rau củ, tranh cát, trồng cây, làm bánh, câu cá, làm đồ handmade, nhặt trứng gà, lựa đậu…

Thông qua ngày hội, Ban tổ chức mong muốn tạo thêm nhiều hoạt động cộng đồng vui tươi, bổ ích. Qua đó góp phần khơi dậy phong trào “sống xanh – sống khỏe” thông qua việc sử dụng các sản phẩm sạch, chất lượng, an toàn, hữu ích. Chương trình không chỉ dành cho cư dân Phú Mỹ Hưng mà còn dành cho cư dân các vùng lân cận. Chỉ cần tham gia bất cứ hoạt động nào bạn đều được rút thăm với 100% cơ hội trúng thưởng.

Nằm trong khuôn khổ của chương trình, Ban tổ chức phát động cuộc thi Sống xanh cùng Phú Mỹ Hưng với hai hạng mục dự thi gồm Trang trí tiểu cảnh nông sản sạch và Tỉa rau củ quả. Tổng giải thưởng cho các cuộc thi là hơn 20 triệu đồng. Bạn hãy nhanh tay đăng ký dự thi từ ngày nay đến 11-8. Thí sinh tham gia cuộc thi vui lòng liên hệ điện thoại: (08) 5411.9999, số nội bộ: 961, di động 0943 000 350, email vynguyen@pmh.com.vn để biết thêm chi tiết.