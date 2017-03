Ngày hội thể thao Huggies siêu nhí

Chương trình sẽ diễn ra trên 6 thành phố lớn vào các ngày 4/9/2011 tại Đà Nẵng (Nhà thi đấu đa năng TP Đà Nẵng); ngày 11/9/2011 tại TP.HCM (Nhà thi đấu Quân khu 7); Hải Phòng (Cung văn hóa thể thao); ngày 18/9/2011 tại Cần Thơ (Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ); ngày 25/9/2011 tại Hà Nội (Trung tâm triển lãm Giảng Võ); Biên Hòa (Nhà thi đấu quảng trường Biên Hòa).

Vé tham gia chương trình sẽ được tặng cho khách hàng khi mua một gói tã quần Huggies Dry Pants bất kì và với hai gói tã tiếp theo bé sẽ được tặng chú khủng long xinh xắn.

Đến với ngày hội thể thao, mẹ và bé còn được gặp gỡ các bà mẹ - ca sĩ nổi tiếng như: Hiền Thục, Mỹ Linh, Khánh Linh, Thanh Thúy và các tiết mục vui nhộn như arobic, ca múa nhạc thiếu nhi…

Các mẹ có thể đổi vé cho bé tại các trường mầm mon, các cửa hàng Huggies và các siêu thị: Co.opmart Cống Quỳnh, Co.opmart Phú Mỹ Hưng, Co.opmart Lý Thường Kiệt, Co.opmart Xa lộ Hà Nội; Big C Hoàng Văn Thụ, Big C Miền Đông cho khu vực TP.HCM; Big C Thăng Long, Co.opmart Hà Nội cho khu vực Hà Nội; Co.opmart Cần Thơ; Co.opmart Biên Hòa; Big C Hải Phòng và Co.opmart Đà Nẵng. '

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc đường dây nóng 1800 54 54 87 hoặc truy cập website www.huggies.com.vn.

PV