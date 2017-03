Ngủ ngon và sức khoẻ với nệm mousse 7 vùng độc lập

Công ty nệm Trường Hưng là một trong những nhà sản xuất tiên phong trong việc nghiên cứu nệm đa vùng tại Việt Nam với dòng sản phẩm nệm Number One 7 (ảnh) vùng độc lập.

Thiết kế nệm 7 vùng nâng đỡ độc lập

Nệm Number One Trường Hưng có thiết kế bề mặt được chia làm 7 vùng ứng với 7 vùng khác nhau trên cơ thể. Bề mặt nệm được gia công chính xác bằng máy cắt CNC chuyên dụng với lưỡi dao mạnh và độ chính xác cao. Lưỡi dao CNC sẽ tạo hình bề mặt nệm thành các vùng có kết cấu đường zic-zắc gợn sóng, các múi gai và đặc biệt là những vòng tròn xoáy đồng tâm chịu lực phần cột sống. Các chuyên gia kỹ thuật của Trường Hưng đã thử nghiệm trong nhiều năm để có thể điều chỉnh vị trí từng vùng ứng với các bề mặt nệm có hình dáng đặc biệt, nhằm tạo nên một cấu trúc nâng đỡ hợp lý nhất cho toàn bộ cơ thể, đồng thời đảm bảo tối ưu chất lượng của giấc ngủ.

Bộ phận quan trọng nhất của cơ thể người chính là hệ thống cột sống lưng và cổ, hai bộ phận này sẽ được tựa trên bề mặt nệm có tạo hình các vòng tròn xoáy đồng tâm, giúp nâng đỡ đồng đều và nhẹ nhàng nhất. Ngoài ra, các vòng tròn xoáy còn có tác dụng như một chiếc máy massage thụ động, giúp cột sống luôn thư giãn. Ngoài cột sống, các bộ phận còn lại như đầu, chân, tay… cũng phải được nâng với một mức kháng lực hợp lý. Một trong những ưu điểm đáng kể của thiết kế nệm 7 vùng Number One chính là sự đảm bảo việc lưu thông máu tối ưu từ chân cho đến đầu khi ngủ, mang lại một giấc ngủ sâu toàn vẹn.

Sản phẩm thoáng khí, giảm nhiệt

Không chỉ mang lại những hiệu quả tối ưu cho sức khỏe của giấc ngủ, bề mặt nệm 7 vùng với các đường cắt cũng tạo nên những khoảng trống đóng vai trò như các túi khí giúp lưu chuyển, điều hòa nhiệt, sinh ra do tiếp xúc giữa cơ thể và bề mặt. Với môi trường khí hậu nóng đặc biệc là vào dịp hè, người dùng có thể sử dụng bề mặt thứ 2 của nệm Trường Hưng Number One. Bề mặt này được khoan nhiều lỗ thông hơi giúp mang lại sự thông thoáng tối đa.

Nệm mousse nói chung được xếp vào loại nệm PU (PolyUrethane) tạo thành từ nhiều loại hóa chất khác nhau. Đa số các loại nệm mousse giá rẻ trên thị trường có tỉ trọng đàn hồi thấp, dễ gây lún và thậm chí “liệt” đàn hồi trong thời gian sử dụng rất ngắn. Nệm Number One của Trường Hưng ngoài việc sử dụng các dòng hóa chất nổi tiếng còn được pha chế theo công thức tối ưu về tỉ trọng đàn hồi. Các loại nệm trên thị trường có tỉ trọng đàn hồi trung bình Denstiy 25, riêng đối với nệm 7 vùng Number One, chất lượng tỉ trọng đàn hồi Density đạt trên 50, sản phẩm bảo hành đến 12 năm.

Ngoài ra, đối với các công trình lớn như khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp đòi hỏi đặc tính chống cháy, Trường Hưng cũng có những phiên bản nệm đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy của châu Âu và Mỹ.

Ngoài thành phần chính là mousse, áo vải bọc cũng được Trường Hưng quan tâm. Trong khi vấn nạn vải bẩn sử dụng mực in có chứa formol gây dị ứng da đang tràn ngập trên thị trường, công ty đã chọn lọc đối tác cung cấp vải từ châu Âu. Áo vải sử dụng cho nệm 7 vùng Number One là loại gấm định lượng 280gram/m2, dệt thun 4 chiều tạo sự co giãn và thông thoáng tối đa. Bên cạnh đó, loại vải này còn có tính kháng khuẩn, tránh các ký sinh trùng và đồng thời cho phép giặt giũ nhiều lần mà không bị sờn hay phai màu.

NAMHƯNG