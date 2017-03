Người bán trái cây trúng thưởng 1 tỉ đồng của Agribank

Đến ngày 26-3, Agribank An Giang huy động 18.449,5 tỉ đồng đạt 154% chỉ tiêu kế hoạch huy động đề ra, góp phần ổn định, tăng trưởng nguồn vốn. Người may mắn trúng giải thưởng đặc biệt này là anh Trương Văn Cường (sinh năm 1982, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang với giải đặc biệt là sổ tiết kiệm trị giá 1 tỉ đồng).



Anh Cường cho biết mình là người buôn bán trái cây, hằng tháng cứ có tiền dư là gửi vào Agribank. Hồi tháng 1 có chương trình dự thưởng nên anh tham gia, không ngờ trúng thưởng. “Tôi sẽ dành một phần vốn để đầu tư buôn bán trên quê hương mình và một phần tiền thưởng tôi lại gửi tiết kiệm vào Agribank” - anh Cường chia sẻ.