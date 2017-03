Người tiêu dùng vật lộn với giá

Hãng tư vấn A.T. Keraney (Mỹ) đã công bố Chỉ số thường niên về thị trường bán lẻ toàn cầu (GRDI) năm 2012. Theo đó, Việt Nam rơi khỏi top 30 quốc gia đang phát triển có thị trường bán lẻ sôi động nhất thế giới. Có nhiều nguyên nhân để lý giải nhưng điều này cũng phần nào phản ánh thực trạng sức tiêu dùng hiện nay. Chị Mỹ Anh (quận Tân Bình) cho biết: “Trước đây, tôi thoải mái trong việc tiêu dùng các sản phẩm nhưng bây giờ thì khác, ngân sách có hạn nên những bà nội trợ như tôi phải đắn đo rất nhiều, chỉ mua những đồ dùng thật sự cần thiết”. Do vậy, người tiêu dùng hiện nay thật sự mong chờ doanh nghiệp có những giải pháp cùng họ gồng gánh chi phí hằng ngày.

Lâu nay, thị trường luôn tồn tại thực trạng là một khi giá đã tăng thì khó xuống. Thậm chí một số doanh nghiệp vẫn cố tình giữ nguyên mức giá cao để thu lợi nhiều hơn. Mặt khác, thời điểm này giá xăng dầu, một số nguyên vật liệu đầu vào có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, rất ít nhà sản xuất chủ động giảm giá thành các sản phẩm. Điều này lại càng làm cho người tiêu dùng bức xúc hơn. Anh Trịnh Minh Thành (quận Phú Nhuận) cho biết: “Khi chi phí tăng thì doanh nghiệp phải tăng giá hàng hóa. Chúng tôi thấu hiểu điều này nên vẫn chấp nhận mua sản phẩm với mức giá cao. Nhưng khi chi phí giảm thì doanh nghiệp cũng nên hạ giá thành để hỗ trợ, giúp đỡ người mua. Cái chúng tôi cần là sự chia sẻ đến từ hai phía, chứ không phải tất thảy đều đổ hết lên vai người tiêu dùng”.

Big C là nhà bán lẻ tiên phong làm việc với nhà cung cấp để kéo mặt bằng giá xuống trong thời điểm hiện nay.

Mới đây, một trong những nhà bán lẻ chủ chốt của thị trường là hệ thống Siêu thị Big C đưa ra chương trình chia sẻ để tăng sức mua cho người tiêu dùng. Theo đó, Big C cho biết siêu thị đã làm việc với hơn 150 nhà cung cấp để giảm giá bán cho khoảng 300 mặt hàng thiết yếu như: rau củ quả, hải sản, thịt, thực phẩm khô, hàng đông lạnh, nước, gia dụng, vải sợi, điện máy… với mức giảm trung bình 2%, có mặt hàng giảm đến 12% so với giá bán hiện tại. Đây là nỗ lực rất lớn của Big C và nhà cung cấp trong việc kéo mặt bằng giá xuống, các chương trình khuyến mãi vẫn được tổ chức định kỳ bình thường và các mặt hàng nói trên vẫn có thể được hưởng thêm giá khuyến mãi để thụ hưởng giảm giá nhiều hơn nữa cho khách hàng. Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc quan hệ công chúng và đối ngoại của Big C, cho biết: “Việc giảm giá sẽ được thực hiện trong vòng hai tháng. Trong giai đoạn này, nếu giá trên thị trường giảm, Big C sẽ giảm thêm theo tỉ lệ tương ứng. Nhưng nếu thị trường có chiều hướng tăng giá, chúng tôi tiếp tục đàm phán với các nhà cung cấp để giữ giá ổn định”. Với mô hình này, cả nhà cung cấp, nhà phân phối và người tiêu dùng đều có lợi.

