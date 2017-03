Nhận biết một số dấu hiệu nguy hiểm ở tim

Tuy nhiên, có thể vì áp lực công việc, cuộc sống hay mải chăm lo sức khỏe người thân đã khiến chúng ta vô tình bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể về vấn đề tim mạch.

1. Đau ngực

Đây là triệu chứng thường được bệnh nhân than phiền nhưng không phải cứ có đau ngực là tim có vấn đề.

Một số dấu hiệu đau ngực cho thấy có nguồn gốc từ tim:

- Cơn đau ngực kiểu đau thắt, bóp nghẹt hoặc đè ép ở vùng giữa ngực sau xương ức hoặc lệch sang trái. Nếu cơn đau với tính chất vừa nêu kéo dài hơn 30 phút và không dịu đi khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc Nitroglycerine thì phải nghĩ ngay đến khả năng có nhồi máu cơ tim. Đau ngực do thiếu máu cơ tim thường sẽ lan xuống tay trái, cũng có thể sẽ lan xuống tay phải hoặc vai, cổ, lưng, vùng thượng vị (dân gian gọi là vùng chấn thủy);

- Đau ngực do bóc tách động mạch chủ được đặc trưng bởi cơn đau liên tục, kiểu xé rách ở giữa hai bả vai hoặc đôi khi sau xương ức.





Một số dấu hiệu đau ngực cho thấy ít khả năng do vấn đề tim mạch:

- Nếu đau xuất hiện sau ăn, uống nước nóng, uống rượu hoặc nằm ngang đa số là do bệnh lý thực quản - dạ dày (co thắt thực quản). Tuy vậy, vài trường hợp đau kiểu này có thể là do thiếu máu cơ tim và thông thường cơn đau này sẽ dịu đi trong vòng vài phút sau nghỉ ngơi hoặc uống/ngậm thuốc Nitroglycerine (dưới 3-5 phút); ngược lại, nếu đau do co thắt thực quản, thời gian đáp ứng thuốc sẽ chậm hơn.

- Đau nhói ngực đột ngột như bị dao đâm, thường đau sẽ tăng khi hít vào hoặc khi nằm ngửa. Đây có thể do viêm màng tim hoặc viêm màng phổi.

- Đau ngực kéo dài dưới 30 giây.

- Xảy ra ở cá nhân còn trẻ tuổi (dưới 30 tuổi).

- Cơn đau có vị trí đau thay đổi liên tục.

- Diện tích đau chỉ bằng một đầu ngón tay.

Dù cơn đau có nguồn gốc xuất phát từ tim hay không, bạn cũng phải đến bác sĩ để nhờ xử lý. Vấn đề khiến bác sĩ gặp khó khăn đó là bệnh nhân thường không thể mô tả chính xác tính chất của cơn đau, vị trí đau và hướng lan. Do đó, bạn cần cố gắng phối hợp với bác sĩ để mô tả cơn đau một cách chính xác nhất. Một chẩn đoán chính xác sẽ dẫn đến một kế hoạch điều trị được thiết lập chính xác.

2. Khó thở

Các nguyên nhân gây khó thở: Suy tim trái, thuyên tắc phổi, các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp hoặc do lo lắng. Triệu chứng gợi ý khó thở do suy tim:

- Khó thở khi nằm (bệnh nhân phải kê nhiều gối để ngủ).

- Khó thở kịch phát về đêm (bệnh nhân vùng dậy lúc đang ngủ để cố gắng lấy không khí).

- Khó thở do suy tim trái thường kèm theo phù hai chân.

3. Hồi hộp đánh trống ngực

Nguyên nhân có thể do ngoại tâm thu, rung nhĩ, các rối loạn nhịp nhanh, cường giáp, lo lắng… Bạn cần nói rõ với bác sĩ cơn hồi hộp thường kéo dài trong bao lâu. Bạn có bao giờ bị như vậy trước đây chưa? Cái gì gây ra cơn hồi hộp và cái gì làm nó dịu lại? Cơn hồi hộp có đi kèm với đau ngực, khó thở hay chóng mặt không?

4. Ngất

Cơn ngất có thể gây ra bởi các bệnh lý về tim mạch hoặc các bệnh lý về hệ thần kinh trung ương. Việc khai thác các biểu hiện kèm theo từ người chứng kiến cơn ngất rất có giá trị chẩn đoán. Nếu ngất có kèm theo đau ngực, hồi hộp hoặc khó thở thì thường là do nguyên nhân về tim mạch (loạn nhịp). Nếu ngất có kèm theo đau đầu, yếu tay hoặc yếu chân, loạn vận ngôn là gợi ý cho bệnh lý của hệ thần kinh.



Bác sĩ Trần Lê Vũ, chuyên khoa Tim Mạch, phòng khám quốc tế Victoria Healthcare Mỹ Mỹ