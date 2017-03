Nhận HCV và danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng

và Liên hiệp các hội khoa hoc kỹ thuật Việt Nam trao tặng Cúp vàng thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng, HCV và danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Sản phẩm chất lượng cao, chăm sóc tốt sức khỏe cộng đồng

Ông Trần Đáng - Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho biết, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mỗi người dân, liên quan đến sự phát triển kinh tế mà còn ảnh hưởng tới giống nòi, vấn đề an sinh xã hội... Ở nước ta, do điều kiện KT-XH còn nhiều hạn chế nên nhận thức của người dân về ATVSTP cũng chưa đầy đủ. Do đó, chúng ta rất cần có nhiều các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm chấp hành đầy đủ các quy định về ATVSTP. Lễ trao giải lần này chính là sự tôn vinh những doanh nghiệp Việt Nam đã tiên phong cung cấp cho xã hội những sản phẩm có chất lượng cao, an toàn. Đồng thời nhằm ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của các doanh nghiệp này trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng với nỗ lực không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các đơn vị nhận giải phải đảm bảo các tiêu chí về: Sản xuất kinh doanh hiệu quả; áp dụng hệ thống quản lý ATVSTP theo quy định tiêu chuẩn của Bộ Y tế và quốc tế; sản phẩm có chất lượng cao, được người tiêu dùng tín nhiệm; hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, không vi phạm pháp luật... và được các chuyên gia bình chọn.

Hai giải thưởng cho Chu Việt

Công ty Chu Việt xuất thân từ một công ty tư vấn đầu tư và tư vấn doanh nghiệp từ những ý tưởng sáng tạo đã biết kết hợp giữa cổ truyền và hiện đại, tạo nên một sản phẩm cao xương ngựa an toàn, độc đáo vì sức khỏe cộng đồng. Đầu tiên là một nhà máy sản xuất được đầu tư khang trang ở Hóc Môn; quy trình sản xuất chặt chẽ, khép kín từ khâu nhập nguyên liệu đến các khâu sản xuất, chế biến, bao gói, tiêu thụ... Tiếp đó, sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm (được các cấp kiểm tra và cấp giấy chứng nhận), đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp cũng luôn được kiểm tra, tập huấn về ATVSTP. Qua đó, các sản phẩm của Chu Việt luôn đạt chất lượng thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu, có tác dụng phục hồi, nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn của ngành y tế, hài hòa với văn hóa ẩm thực của người Việt Nam.

Cao xương ngựa, “cao hổ cốt thời đại mới”

Ông Lê Hải Châu - Giám đốc Công ty Chu Việt - cho biết thời gian qua Chu Việt đã nhận được gần 1.000 lá thư cảm ơn của khách hàng trong và ngoài nước bày tỏ sự cảm ơn về chất lượng của cao xương ngựa. Bởi nhờ chính sản phẩm này mà họ hay người thân đã phục hồi sức khỏe, giảm và hết bệnh.

BS.CKI.YHCT-BSDD Phạm Hồng Nga - Viện Y dược học dân tộc TP.HCM nhận xét, cao xương ngựa là một loại thuốc bổ có nguồn gốc động vật quý, có tác dụng bổ dưỡng, ích khí, mạnh gân xương, tăng cường sinh lực... Cao xương ngựa, đặc biệt cao ngựa bạch, dùng để chữa cơ thể suy nhược ở người mới ốm dậy, người cao tuổi, phụ nữ đau gân xương sau khi sinh, kinh nguyệt không đều, trẻ em còi xương, suy dinh dưỡng. Và đặc biệt, nó hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Bên cạnh đó, theo dân gian truyền tụng về cao xương ngựa, nó có thể hỗ trợ chữa bệnh vô sinh, hiếm muộn, liệt dương ở đàn ông, yếu sinh lý (lãnh cảm) ở đàn bà, giúp đem lại hạnh phúc lứa đôi. Có thể nói, cao xương ngựa của Chu Việt giúp phục hồi sức khỏe nhanh cho những người đang suy nhược cơ thể; còn đối với người gầy yếu và trẻ em ở độ tuổi đang lớn khi dùng cao xương ngựa thì hiệu quả bổ dưỡng nhanh hơn nhiều.

Cao xương ngựa của Chu Việt sản xuất theo phương pháp gia truyền kết hợp với công nghệ hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao; vừa bảo đảm các dược tính của cao xương ngựa cổ truyền, vừa đạt được hiệu quả như một sản phẩm đặc biệt có nhiều chất đạm protein, các axit amin thiết yếu và hàm lượng vi chất dinh dưỡng cần thiết quan trọng cho cơ thể... Chẳng hạn như trường hợp của NS Nguyễn Văn Bổng, trưởng đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Bình, bị tai biến mạch máu não, liệt tay phải, chân phải khó cử động... nhờ uống cao xương ngựa đã phục hồi sức khỏe. Hay trường hợp của mẹ thầy thuốc ưu tú - BS Nguyễn Thị Linh Doan - PGĐ Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Quảng Bình, bị bệnh tiểu đường biến chứng khớp không đi lại được nhưng nhờ sử dụng cao xương ngựa mà bình phục và đi lại dễ dàng...

Chất lượng hàng đầu

Một minh chứng rõ nhất đảm bảo vì sức khỏe cộng đồng của Công ty Chu Việt chính là chất lượng của sản phẩm thể hiện qua phương thức kinh doanh. Khách hàng chỉ cần gọi số điện thoại nóng 0907.999.919 hoặc đặt hàng qua e-mail: caoxuongngua@chuviet.com.vn, công ty sẽ gửi hàng tới tay người nhận, sau đó chuyển tiền cho công ty qua tài khoản. Bởi theo quan niệm của Chu Việt: Sản phẩm đảm bảo chất lượng nên không sợ người tiêu dùng không thanh toán tiền!. Đặc biệt, công ty luôn sẵn sàng giúp đỡ những gia đình có khó khăn, có ốm đau muốn sử dụng cao xương ngựa để nâng cao sức khỏe. Chu Việt sẵn sàng gửi tặng sản phẩm, thậm chí đến tận nơi để hướng dẫn sử dụng.

“Định hướng kinh doanh của công ty luôn được đồng nhất từ trên xuống dưới, kinh doanh không chỉ là lợi nhuận mà phải có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt ở miền Trung, hai năm qua Chu Việt luôn nhiệt tình và sẵn sàng...”, ông Lê Hải Châu cam kết.