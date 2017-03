Nhãn xanh Việt Nam: Cùng hành động để bảo vệ môi trường

Chương trình Nhãn xanh Việt Nam được triển khai rộng trên phạm vi toàn quốc từ năm 2009. Mục tiêu nhằm liên tục cải thiện, duy trì chất lượng môi trường sống thông qua giảm thiểu sử dụng năng lượng, vật liệu, các loại chất thải sinh ra do quá trình sản xuất, kinh doanh. Nhằm mục đích bảo vệ môi trường, chương trình Nhãn xanh Việt Nam đánh giá khả năng kiểm soát của các loại sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng. Đồng thời, hạn chế tác động của nó đối với môi trường theo quan điểm “xem xét toàn bộ vòng đời sản phẩm”. Lợi ích đạt được là mỗi sản phẩm góp phần giảm thiểu phát thải các loại chất độc hại, gây ô nhiễm môi trường từ các khâu khai thác nguyên, vật liệu; sản xuất; kinh doanh, tiêu dùng cho đến khi thải bỏ. Quá trình này sẽ được xem xét, đánh giá trên cơ sở các bộ tiêu chí được xây dựng riêng cho từng loại hình sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng.

Bao bì tự hủy sinh học

Hiện tại, có ba bộ tiêu chí được áp dụng cho các nhóm sản phẩm là bao bì tự hủy sinh học, bóng đèn và bột giặt. Tác động quan trọng của bao bì nhựa chính là khả năng tồn lưu rất lâu trong môi trường. Điều đó dẫn đến những vấn đề ô nhiễm do không được tái chế và bị chôn lấp chung với các loại rác thải khác. Vì vậy, bao bì tự hủy sinh học là giải pháp góp phần tránh nguy cơ ô nhiễm. Bởi đây là loại túi sản xuất từ vật liệu nhựa bổ sung thêm các chất phụ gia. Chúng sẽ giúp thúc đẩy quá trình phân hủy sinh học thành CO 2 và H 2 O diễn ra nhanh chóng. Sự phân hủy sinh học loại túi nhựa này được thực hiện nhờ các vi sinh vật trong thời gian ngắn từ ba năm trở xuống thay vì hàng trăm năm như các loại bao bì nylon thông thường. Nhóm sản phẩm “bao bì nhựa tự phân hủy sinh học” thường được sản xuất dưới hai dạng là bao bì dùng một lần và bao bì dạng mỏng dùng gói hàng khi mua sắm. Chúng được áp dụng công nghệ phun để tạo sản phẩm rắn hoặc cán để tạo các lớp nhựa mỏng.

Túi nylon khó phân hủy hiện được dùng rất phổ biến để gói hàng hóa. Ảnh: NGỌC CHÂU

Trên thực tế, việc tái chế các loại bao bì nhựa, đặc biệt là nhóm sản phẩm túi mua hàng, đôi khi không khả thi. Nguyên nhân là do chi phí để làm sạch nguyên liệu đầu vào của quy trình tái chế quá cao. Các vấn đề khác như liên quan đến phát thải nhà kính; chi phí xử lý chất thải ngày càng tăng; tiêu hao nhiên liệu và tài nguyên thiên nhiên; ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình sản xuất nhựa. Do vậy, việc xem xét, đánh giá, kiểm soát những tác động do quá trình sản xuất, khả năng tự phân hủy sinh học của các loại bao bì nhựa sẽ góp phần giảm thiểu tác động tới chất lượng môi trường sống.

Giảm thiểu chất thải ra môi trường

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sử dụng bóng đèn vào mục đích chiếu sáng. Các vấn đề môi trường mà thiết bị này ảnh hưởng tới là việc dùng và tiêu hao năng lượng. Mặt khác, sử dụng thủy ngân trong sản xuất và không thu hồi chúng sau khi tháo bỏ đèn cũng ảnh hưởng đến môi trường. Ngoài ra còn có các vấn đề liên quan đến chất thải, bao bì đóng gói sản phẩm. Do vậy, việc xem xét các vấn đề này giúp giảm đáng kể tiêu dùng tài nguyên, hóa chất và ô nhiễm môi trường.

Đối với bột giặt, tác động của nó đến môi trường là sự tích tụ của một số thành phần hóa học có mặt trong sản phẩm bị rửa trôi trong quá trình sử dụng và tiêu dùng. Hậu quả là gây ô nhiễm nguồn nước và đất cũng như các vấn đề liên quan đến xử lý bao bì đóng gói sản phẩm bị thải bỏ sau khi sử dụng. Do vậy, đánh giá khả năng bị phân hủy sinh học của các thành phần trong sản phẩm; giảm hàm lượng các hợp chất phốt phát; giảm thiểu bao bì đóng gói sản phẩm; tăng cường thu gom; tái chế các loại bao bì sau khi sử dụng giúp giảm đáng kể việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, hóa chất. Điều đó góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, chi phí xử lý nước, chất thải rắn.

Mỗi bộ sản phẩm đều có quy định, điều khoản áp dụng cụ thể. Vì vậy, doanh nghiệp muốn thỏa mãn các tiêu chí phải trải qua quá trình xét duyệt do hội đồng chuyên biệt thực hiện. Hiện nay có hai doanh nghiệp đã được cấp nhãn thuộc lĩnh vực bột giặt và bóng đèn. Trong thời gian tới, chương trình hy vọng sẽ có thêm nhiều đơn vị được cấp Nhãn xanh Việt Nam. Điều đó chứng tỏ ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường.

