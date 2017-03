Nhập viện vì xài mỹ phẩm giả

Theo tường trình của chị Trần Thị M.H. hai tuần trước, chị ghé một tiệm mỹ phẩm gần nhà trên đường Nguyễn Văn Tiết, thị trấn Lái Thiêu để mua loại mỹ phẩm quen dùng nhưng hết hàng. Chị H. được chủ tiệm tư vấn dùng thử kem mủ trôm Vĩnh Tân với lời giới thiệu sẽ có tác dụng hết nám, hết tàn nhang… chỉ sau 10 ngày sử dụng với giá bán 160.000 đồng/hộp (dù trên vỏ hộp đề giá 220.000 đồng).

Tiền mất tật mang khi mua nhầm hàng giả

Nghe theo lời khuyên, chị H. mua hai sản phẩm kem mủ trôm B1, B2 dùng dưỡng da ban ngày và ban đêm của thương hiệu này. Chị H. xài ngày đầu, da mặt nổi đốm đỏ, có cảm giác bỏng rát… Lo lắng, quay lại nơi bán sản phẩm, chị H. được chủ tiệm tư vấn nên tiếp tục sử dụng vì đó chỉ là phản ứng phụ. Người bán còn đảm bảo “đây là hàng công ty, có sự cố gì công ty sẽ chịu trách nhiệm…”.

Thế nhưng dùng thêm một ngày thì toàn bộ vùng mặt của chị H. đã sưng tấy, đỏ ửng, liên tục có cảm giác bỏng rát từ trong da. Đến đêm thứ ba, hai mắt không thể mở được nên gia đình đưa chị H. đến BV Da liễu TP.HCM điều trị. Tại đây, chị H. được các bác sĩ cho biết tình trạng da chị có thể do loại mỹ phẩm đang dùng có hàm lượng corticoid quá cao nên gây phản ứng và làm bỏng rát da. Chị H. phải uống thuốc giải độc và điều trị hơn tuần lễ.

Chị Trần Thị M.H. nạn nhân của hàng mỹ phẩm giả.

Sau khi qua giai đoạn “sốc” vì gương mặt bị tàn phá, trong những ngày điều trị, chị H. tìm hiểu kỹ hơn các thông tin về sản phẩm mà mình đang sử dụng và quyết tâm phải làm cho ra lẽ. Chiều 19-9, từ bệnh viện chị mang hai sản phẩm đang dùng đến thẳng chi nhánh Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Vĩnh Tân (376 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM). Chị H. trình bày bức xúc của mình với đại diện Công ty Vĩnh Tân và đối chiếu sản phẩm đã sử dụng với sản phẩm đang bán tại cửa hàng. Kết quả, chị H. được xác nhận sản phẩm mình mua là hàng giả. Đây là mẫu hàng cũ mà Công ty Vĩnh Tân đã thu hồi toàn bộ trên thị trường kể từ ngày 15-8. Sản phẩm được làm nhái, mẫu mã giống y chang hàng thật, ngay cả tem chống hàng giả của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cũng bị làm giả, chỉ còn một vài ký hiệu riêng của công ty khiến người tiêu dùng khó lòng phân biệt.

Cần sáng tỏ để tránh hậu họa cho người khác

Trao đổi với đại diện Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Vĩnh Tân, ông Tạ Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc, cho biết: “Từ rất lâu, nạn hàng giả là vấn đề nhức nhối mà thương hiệu chúng tôi phải đối mặt. Ngoài việc thay đổi mẫu mã, truyền thông để người tiêu dùng nhận biết, công ty đã nhờ sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng. Thậm chí doanh nghiệp hợp tác với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) nhưng hàng giả vẫn không xử lý được. Hiện rất nhiều cửa hàng tại Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai… vẫn đang bày bán sản phẩm giả. Trong khi người tiêu dùng lỡ mua phải, xài gặp nạn thì bỏ sản phẩm, tự điều trị và bêu riếu thương hiệu Vĩnh Tân. Nhiều lần chúng tôi nghe tin chỗ này chỗ kia người tiêu dùng truyền miệng nhau thông tin thất thiệt, nhân viên công ty xuống đến nơi nhưng người tiêu dùng sợ phiền toái. Chúng tôi rất đau đầu mà không biết phải làm sao. May sao lần này chị H. mạnh dạn tìm đến công ty, mỹ phẩm Vĩnh Tân mới có nhân chứng đồng thời là nạn nhân để vạch mặt hàng giả”.

Ngày 20-9, chị H. đã cùng Công ty Vĩnh Tân về cửa hàng bán sản phẩm giả M.A. Trước đề nghị nhờ can thiệp của Công ty Vĩnh Tân, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã phối hợp và bất ngờ kiểm tra cửa hàng M.A. tại Lái Thiêu. Tại đây đã phát hiện ra hơn 50 hộp kem Vĩnh Tân đang bày bán không có nguồn gốc và hóa đơn. Chủ cửa hàng là bà TTMN khai nhận không biết cụ thể nhà cung cấp do đặt hàng qua điện thoại, chủ yếu là bán lẻ nên không có hóa đơn, chứng từ. Số hàng này đã được cơ quan chức năng niêm phong và tiến hành các bước tiếp theo.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 22-9, lương y Võ Thị Liễu - chủ thương hiệu Mỹ phẩm Vĩnh Tân cho biết: “Qua thăm khám, da mặt chị H. vẫn nóng rát và hư tổn. Mỹ phẩm Vĩnh Tân sẽ điều trị và phục hồi làn da hư tổn đến khi đẹp hẳn cho chị H. hoàn toàn miễn phí vì chị đã mạnh dạn lên tiếng và cùng chúng tôi phối hợp với cơ quan chức năng trong cuộc chiến bài trừ hàng giả. Mỹ phẩm Vĩnh Tân mong cơ quan ban ngành mạnh tay hơn nữa trong vấn nạn này”.

BÍCH HÀ