Nhiễm độc gan, viêm gan do bia rượu

Rượu gây nhiễm độc gan, làm tổn thương tế bào gan, viêm gan, xơ gan

Nếu uống 0,3 lít/ngày, lượng acetaldehyd sinh ra vượt quá khả năng chuyển hóa của gan sẽ gây nhiễm độc gan, viêm gan. Viêm gan do rượu phụ thuộc vào từng người, có người bị sau một năm nghiện, có người sau cả chục năm.

Khi viêm gan kéo dài, tế bào gan chết được thay bằng các mô xơ và bắt đầu quá trình xơ gan. Khoảng 12%-20% người dùng 120 g cồn/ngày sau 10 năm sẽ bị xơ gan. Vào cơ thể rượu được hấp thu luôn vào máu và cơ thể sẽ hoạt động thải rượu ra ngoài: 10% được thải qua mồ hôi, nước tiểu, hơi thở. Còn lại sẽ được chuyển hóa ở gan (nhờ men NAD) với số lượng hạn chế, khoảng 7 g ethanol/giờ. Quá mức độ trên, cồn sẽ tích tụ gây độc, làm chết tế bào gan, tăng men gan.

Viêm gan do rượu thay đổi từ không có triệu chứng đến tổn thương gan nặng nề với tỉ lệ tử vong cao, thường do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, giãn tĩnh mạch thực quản, nôn ra máu ồ ạt, không cầm được. Ở nữ giới, người tiểu đường, béo phì, viêm gan virus, xơ gan, rượu đẩy nhanh tiến trình xơ gan, làm gan suy yếu nhanh hơn và nặng hơn. Nam giới nghiện rượu dễ bị rối loạn nội tiết, vú to, sinh dục kém.

Triệu chứng nhiễm độc gan do rượu

Viêm gan do rượu sẽ gây mệt mỏi, chán ăn, ăn không tiêu, đầy bụng, nôn, ợ, đau hạ sườn phải, sốt, vàng da, dị ứng, mề đay, men gan cao, giảm bạch cầu, tiểu cầu, xuất huyết trong, tăng mỡ gan, máu, hoại tử tế bào gan, xơ gan, suy gan. Có thể xuất hiện tăng áp lực tĩnh mạch cửa kèm với lách to, bụng cổ trướng, suy thận. Xơ gan có thể tiến triển thành u gan.

Các bệnh gan nên phòng ngừa và điều trị sớm

Ở Mỹ, xơ gan (chủ yếu do rượu) là nguyên nhân thứ ba gây tử vong cao nhất chỉ sau bệnh tim mạch và ung thư. Nếu người nghiện rượu vẫn tiếp tục uống rượu khi gan đã bị thương tổn sẽ nhanh chóng gây tử vong. Bệnh gan điều trị sớm sẽ cho kết quả tốt. Phát hiện ở giai đoạn muộn, khi đã xơ gan, ung thư gan việc điều trị sẽ rất khó, kéo dài, rất tốn kém và gây nhiều tác dụng phụ.

Bài thuốc dân gian công dụng vượt trội, giúp giải độc gan, ngăn ngừa tác hại của bia rượu

Với nhiều người, khi thấy mệt mỏi, sức khỏe suy yếu nghiêm trọng mới đi khám và được biết viêm gan, xơ gan, ung thư gan… Trong khi đó, có thể ngăn ngừa hiệu quả các bệnh trên nhờ giải độc gan thường xuyên. Đông y ngày càng được chú ý trong điều trị viêm gan, suy gan. Tuy nhiên, nếu chỉ sản xuất theo các bài thuốc trong sách thì khó mà có được thuốc có công dụng vượt trội. Nhưng cũng có một số bài thuốc gia truyền, dân gian hiệu quả thực sự. Từ nhiều đời, người dân ở một ấp tỉnh Tây Ninh truyền nhau dùng bài thuốc BỔ GAN TIÊU ĐỘC rất hiệu quả.

Anh S. là doanh nhân, công việc làm ăn, tiếp khách buộc anh phải uống rượu bia thường xuyên nên khiến anh lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, đầy bụng, chán ăn, mề đay, mẩn ngứa, men gan tăng cao. Anh đã uống nhiều loại thuốc bổ gan, thuốc kháng histamine chống dị ứng, mẩn ngứa nhưng thuốc chỉ có tác dụng một thời gian ngắn rồi nhanh chóng giảm tác dụng. Từ khi vợ sắc cho anh định kỳ mỗi đợt 20 thang thuốc bổ gan tiêu độc, tuy vẫn phải tiếp khách uống bia rượu như trước nhưng anh không còn bị men gan tăng, mệt mỏi, đầy bụng, mẩn ngứa nữa.

Chị Th. bị bệnh phải dùng thuốc Tây nhiều, thường xuyên nên gan bị nhiễm độc. Chị dùng định kỳ mỗi đợt 15 thang bổ gan tiêu độc và bây giờ các triệu chứng trước đây như mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng đã hết.

Bà Kh. rất cố gắng chọn mua thực phẩm sạch để nấu ăn nhưng thi thoảng con, cháu vẫn kêu đầy bụng, khó tiêu, dị ứng, mẩn ngứa do ăn phải thứ gì đó độc hại cho gan. Vì vậy, bà thường sắc mỗi đợt 10-15 thang bổ gan tiêu độc cho mỗi người trong gia đình để giải độc gan.

Chị G. chủ một công ty dược phẩm bị viêm gan B mạn. Cứ khoảng một năm bệnh lại tái phát và phải điều trị tốn kém. Từ khi dùng 20 thang bổ gan tiêu độc mỗi đợt, bệnh viêm gan B của chị không tái phát và không phải điều trị bằng thuốc Tây nữa.

Cụ Ng. (78 tuổi) người hay mệt mỏi, ăn không tiêu, chán ăn, đầy bụng và hay táo bón. Chị H. sắc cho mẹ mỗi đợt 10-15 thang bổ gan tiêu độc. Từ khi uống thuốc bà cụ cảm thấy ăn ngon miệng, nhuận tràng, bụng nhẹ, da dẻ có vẻ căng mịn ra.

Hiện bài thuốc dân gian này đã được một công ty dược phẩm bào chế thành viên và có mặt tại các hiệu thuốc.

NGUYỄN KIM GIANG