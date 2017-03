Nhiệt điện Duyên Hải 1: Đón dân vào giám sát môi trường

Người dân xã Dân Thành (Trà Vinh) trực tiếp vào Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 giám sát về môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban MTTQ Việt Nam, từ ngày 1-11, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 (thuộc Tổng Công ty Phát điện 1 - EVNGENCO 1) đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tỉnh Trà Vinh triển khai mời người dân xã Dân Thành (Duyên Hải, Trà Vinh) sống cạnh nhà máy vào tham quan, kiểm tra, giám sát công tác vận hành nhà máy, đặc biệt là công tác xử lý môi trường.



Nhà máy cũng đã hướng dẫn để đoàn đi tham quan các hạng mục của nhà máy để hiểu rõ hơn quy trình vận hành và quản lý của một nhà máy điện có công suất lớn với các thiết bị công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn an toàn về môi trường.

Tại buổi làm việc tiếp thu ý kiến người dân, nhà máy đã giới thiệu sơ lược về quy trình vận hành nhà máy, bãi xỉ, công tác vận hành hệ thống tiếp nhận than, công tác kiểm soát và xử lý tro bay, khói thải, nước thải.

Ông Võ Hùng Nhân (ấp Giồng Giếng) cho biết nhà máy rất lớn tại địa phương, có cây xanh phủ quanh, các con đường nội bộ được vệ sinh sạch sẽ, có nhiều thùng rác công cộng trong khuôn viên nhà máy. Tuy nhiên, ông Nhân băn khoăn liệu có còn hiện tượng khói đen bốc lên từ ống khói nhà máy khi khởi động không?

Ông Phan Quốc Lễ, Trưởng ban Nhân dân ấp Láng Cháo, cho hay trước khi đi tham quan thực tế tại đây thì có nhiều thông tin về ô nhiễm môi trường do sự phát tán của tro xỉ tại một số nhà máy khác. “Sau khi tham quan thực tế thì tôi cảm thấy rất an tâm về công tác xử lý tro xỉ của nhà máy, như thiết kế hệ thống phun nước liên tục, xe chở tro bay từ xi lô ra bãi thải xỉ là xe thùng kín, bụi sẽ không phát tán. Tuy nhiên, để an toàn hơn trong mùa gió chướng đề nghị nhà máy tiếp tục trồng nhiều cây tại bãi thải xỉ” - ông Lễ kiến nghị.

Đại diện Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 đã tiếp thu các ý kiến của người dân và khẳng định hiện nay nhà máy đã đưa hệ thống lọc bụi tĩnh điện hiện đại vào vận hành ngay từ khi khởi động máy, vì thế sẽ không còn hiện tượng khói đen tại ống khói nhà máy nữa, kể cả khi bắt đầu khởi động lò. Vị này cũng khẳng định lãnh đạo nhà máy tiếp tục sẵn sàng đón tiếp người dân vào tham quan, giám sát nhà máy nếu có yêu cầu.