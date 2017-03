Nhiều chương trình khuyến mãi mùa Noel 2010

Từ nay đến ngày 25-12-2010, hệ thống siêu thị Co.opMart thực hiện chương trình khuyến mãi “Rộn ràng giáng sinh”, gồm những mặt hàng đặc biệt phục vụ cho mùa Noel như: Socola, rượu vang, đồ trang trí, thời trang may mặc … với mức giảm giá đến 50%.

Còn tại hệ thống siêu thị Big C cũng thực hiện khuyến mãi từ 4% đến 50% cho 500 mặt hàng trang hoàng nhà cửa dịp Noel như cây thông, đèn, chuông, hoa tuyết, người tuyết, quả thông, trái châu, dây kim tuyến; quà tặng Noel cho bé (đồ chơi, xe lắc, xe đạp…), thời trang mùa Giáng sinh được khuyến mãi từ 4% đến 50%. Đặc biệt năm nay, các quà tặng dành cho trẻ em tại Big C đều đã được dán tem hợp chuẩn CR.

Tại hệ thống siêu thị Vinatex Mart của tập đoàn Dệt may việt Nam, chương trình khuyến mãi với chủ đề “Giáng sinh ấm áp – rộn rã Xuân sang”, từ ngày 18-12 kéo dài đến ngày đầu năm mới 1-1-2011 với chương trình hấp dẫn: Dịch vụ Ông già Noel giao quà Noel miễn phí khi khách hàng mua sắm hóa đơn từ 300.000 đồng, tặng lịch xuân cho khách hàng.

Đặc biệt là chương trình giảm giá hấp dẫn đến 50% cho các mặt hàng giáng sinh và tiêu dùng khác như: trang trí Noel như cây thông, dây kim tuyến, thiệp Noel; các mặt hàng giỏ sách Hami (127.500 đồng), gối an toàn An An (41.600 đồng), gối ôm Ori…

Các mặt hàng thời trang nam nữ như: quần thun nữ ôm Bostil giảm 50%; áo kiểu nữ; bộ short nữ; quần kaki nam Torino, áo thun nam phối cổ bẻ Zennio; Các mặt hàng thời trang trẻ em cũng được giảm giá đến 50%: dép bé trai xỏ ngón Melody; áo thun bé trai Newtop; đầm thun bé gái thêu, quần short bé gái Bê vàng... Các mặt hàng thực phẩm công nghệ cũng được giảm giá đến 39% như: dầu gội, sữa tắm, bột giặt…

Các hệ thống siêu thị và trung tâm mua sắm như: Thương xá Tax, Zen Plaza, Maximark, Citimart… cũng đưa ra các chương trình khuyến mãi lớn nhằm thu hút khách hàng. Đại diện các hệ thống siêu thị cho biết, dự kiến sức mua dịp Noel 2010 sẽ tăng trên 30% so với năm ngoái, nhưng sẽ tăng mạnh vào dịp sát lễ. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay, sức mua còn khá chậm so với mọi năm.

THANH HẢI