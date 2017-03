Nhiều doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm năng lượng

FrieslandCampina Việt Nam hướng đến phát triển bền vững

Xử lý nước thải đạt chuẩn, giảm tiêu thụ năng lượng là một trong những chương trình nhằm đóng góp vào việc bảo vệ môi trường. Hoạt động này giúp Công ty FrieslandCampina Việt Nam (FCV) tiết kiệm được hàng tỉ đồng/năm.

Trong hai năm qua, nhà máy ở Hà Nam của FCV đã tiết kiệm được 8,9 tỉ đồng nhờ thực hiện tốt chương trình giảm tiêu thụ năng lượng, tiết kiệm điện, dầu, nước đến từng phân xưởng và nhân viên. Năm 2006, FCV đã thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tại nhà máy ở Bình Dương. Đến tháng 6-2010, tiêu chuẩn này được triển khai thành công tại nhà máy ở Hà Nam sau một năm đi vào hoạt động. Tại đây, hệ thống thoát nước mưa, nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt được công ty thiết kế tách riêng.

Nhà máy nước sử dụng hệ thống được thiết kế theo công nghệ vi sinh vật, công suất 800 m3/ngày đêm. Nhờ vậy, nước thải từ nhà máy được xếp loại A-QCVN 24:2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiêu chuẩn này cho phép nước xả được được đưa vào khu vực tiếp nhận là các nguồn nước dùng cho mục đích sinh hoạt.

Big C triển khai giải pháp tiết kiệm điện

Mỗi ngày Big C đón hàng vạn lượt khách đến mua sắm nên lượng điện tiêu thụ tại Big C chiếm khoảng 30% chi phí dịch vụ. Vì vậy, tiết kiệm điện năng luôn là mối quan tâm hàng đầu của Big C thông qua hai mục tiêu: tiết kiệm chi phí và tiết kiệm năng lượng.

Từ cuối năm 2010, công nghệ thân thiện với môi trường đã được áp dụng tại siêu thị ở Vĩnh Phúc và Nam Định. Cụ thể, Big C sử dụng đèn huỳnh quang tiết kiệm điện T5, trang bị hệ thống giám sát và quản lý điện năng. Hệ thống bồn trữ lạnh (178 m3) kết nối với hai máy lạnh có công suất 700 kW/máy. Sử dụng vật liệu như tường 3D hoặc mái có tính cách nhiệt, giảm thiểu sự trao đổi nhiệt trong và ngoài siêu thị. Ngoài ra, siêu thị cũng trang bị toàn bộ hệ thống tủ, quầy đông lạnh. Loại tủ này có hiệu suất tiết kiệm điện cao hơn so với quầy lạnh thông thường. Tất cả các siêu thị của Big C trong tương lai sẽ là các đại siêu thị “xanh”. Việc tiết kiệm năng lượng sẽ đạt khoảng 20% lượng điện sử dụng so với trung tâm thương mại bình thường.

Ngoài ra, hệ thống siêu thị Big C kêu gọi khách hàng thu gom pin đã qua sử dụng mang đến siêu thị vào ngày 26-3. Vì pin là một chất thải độc hại cho môi trường, khó phân hủy nên kêu gọi cộng đồng chung tay thu gom để tiêu hủy theo quy trình.

Co.op Mart sử dụng túi thân thiện môi trường

Ngày 26-3 này, Co.op Mart bắt đầu triển khai kế hoạch mới nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Theo đó, túi tự hủy sẽ được sử dụng để thay cho túi nylon thường. Ưu điểm của loại túi này là khả năng tự phân hủy sinh học trong môi trường có nhiệt độ và ánh sáng thích hợp. Thời gian phân hủy hoàn toàn có thể từ 9 đến 27 tháng. Quá trình phân hủy gồm hai giai đoạn: phân rã thành nhiều mảnh nhỏ và phân hủy sinh học. Ở giai đoạn hai, nước và khối sinh học được tạo thành nhưng có lợi cho môi trường.

Thay thế túi nylon là một trong những nỗ lực của Co.op Mart nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống. Hoạt động này sẽ không ảnh hưởng đến giá thành các mặt hàng trong siêu thị. Trước mắt, Co.op Mart sẽ triển khai kế hoạch này tại khu vực TP.HCM. Sau đó sẽ áp dụng rộng rãi trên toàn quốc. Chương trình khuyến mãi “Sử dụng túi môi trường xanh Co.op Mart, nhận thêm điểm thưởng” sẽ được áp dụng từ nay đến 26-3. Chương trình dành cho khách hàng thân thiết có hóa đơn mua sắm từ 200.000 đồng trở lên và mang theo túi môi trường xanh Co.op Mart.

Toyota và cuộc thi “Ý tưởng xanh 2010”

Đây là sáng kiến mới nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường. “Ý tưởng xanh 2010” nằm trong khuôn khổ chương trình “Go Green - Hành trình xanh” do Công ty ôtô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Tổng cục Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương tổ chức.

Tiếp nối năm 2009, cuộc thi 2010 được tổ chức với chủ đề “Sử dụng năng lượng bền vững”. Các ý tưởng phản ánh được khả năng tư duy, tìm tòi và sáng tạo. Đồng thời, đề án phải mang tính thực tiễn và thể hiện rõ mục tiêu của chủ đề. Cuộc thi đã thu hút được 424 bài thi của gần 1.000 thí sinh và nhóm thí sinh tham gia. Ba ý tưởng xuất sắc nhất được nhận giải thưởng tương ứng 30 triệu, 20 triệu và 15 triệu đồng. Đặc biệt, TMV sẽ tài trợ cho mỗi dự án này với số tiền tối đa 250 triệu đồng để triển khai vào thực tế.

60 phút và 365 ngày Giờ Trái đất 2011 có thông điệp “Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày”. Hành động nhỏ sẽ góp phần lớn vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank) kêu gọi toàn thể quý khách hàng và cán bộ nhân viên (CBNV) cùng hưởng ứng sự kiện. Cụ thể, TRUSTBank sẽ triển khai tắt các thiết bị điện trong vòng một giờ. Tất cả hệ thống văn phòng, điểm giao dịch của ngân hàng sẽ ngưng chiếu sáng từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 26-3. Đồng thời, TRUSTBank cũng kêu gọi tập thể ban lãnh đạo và CBNV tắt các thiết bị điện không cần thiết tại nhà riêng. Ngoài ra, ngân hàng cũng kêu gọi sự đồng thuận của khách hàng hưởng ứng chiến dịch tại nhà. Vào thời điểm này, Co.op Mart sẽ tắt điện các logo bảng hiệu và các thiết bị chiếu sáng tại hệ thống siêu thị.

NGỌC CHÂU - THANH HẢI