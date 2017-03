Nhiều hoạt động cho ngày của bé

Vui chơi tưng bừng

Từ 7 đến 12 giờ ngày 29-5, tại khu Kênh Đào, Phú Mỹ Hưng (đường Tôn Dật Tiên, quận 7, TP.HCM) sẽ diễn ra chương trình Phú Mỹ Hưng-hướng về trẻ em lần 3. Chương trình sẽ là nơi các em vui chơi thỏa thích tại các gian hàng tò he, nặn đất, cắt tranh, vẽ chân dung, xếp giấy origami; kéo co, nhảy bao bố tiếp sức, đi cầu khỉ hái dừa, đẩy gậy, đi cà kheo, nhảy sạp, gánh nước qua cầu, cướp cờ, làm pháo đất, bịt mắt đập niêu, giải đố ghép tranh từ các mảnh nhỏ, vượt chướng ngại vật…

Ngày 29-5, Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh công diễn vở kịch thiếu nhi Chú Kiến lạc loài. Dịp hè, các em có chiều cao dưới 1,4 m sẽ mua vé ưu đãi với giá 60.000 đồng/vé. Song song đó, từ nay đến ngày 26-6 tại Nhà hát Bến Thành, Sân khấu Kịch IDECAF ra mắt chương trình ca múa kịch vui Ngày xửa, ngày xưa 22 với vở An-Ly và Thần băng giá. Bộ phim Kungfu Panda 2 (phiên bản 3D được công chiếu từ ngày 1-6, tại các rạp phim ở TP.HCM.

Niềm vui của các bé là hạnh phúc của cha mẹ. ảnh minh họa: NHƯ THỦY

Công viên văn hóa Đầm Sen diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc quy tụ nhiều ca sĩ và danh hài nổi tiếng. Cung văn hóa Lao động TP.HCM có chương trình Vì niềm vui của bé. Trong đó, có hơn 5.000 sản phẩm đồ chơi và đồ dùng cho mẹ và bé… được bán giảm giá 70%.

Từ ngày 28-5 đến 5-6, tại Nhà sách Phương Nam (3 Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp và S1-S2-S3 khu Sky Garden 1, Nguyễn Văn Linh, quận 7) các em sẽ hòa vào không khí ngày hội Khám phá thành phố siêu nhân. Đặc biệt, ngày 1-6 các em sẽ được vẽ tranh, tô màu, chụp hình và quà đặc biệt như mô hình siêu nhân, đĩa siêu nhân…

Nằm trong chuỗi phục vụ hè 2011, Fahasa tổ chức các hoạt động tiêu biểu dành cho các em thiếu nhi. Trong đó, có hơn 10.000 phần quà sẽ gửi đến các bạn học sinh; hay Tuần lễ đọc sách miễn phí tại Fahasa Tân Định (đến ngày 3-6), các em sẽ được miễn phí đọc sách, truyện thỏa thích.

Mua sắm thỏa sức cho bé

Từ nay đến ngày 1-6 tại Siêu thị Big C có chương trình khuyến mãi dành cho bé mang tên Ngày hội của bé với hơn 350 mặt hàng như sữa, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ chơi, quần áo… được giảm giá 5%-35%. Ngoài ra, cuối tuần, Big C sẽ có chương trình xiếc; tư vấn dinh dưỡng, sưu tập khăn choàng Friso… cho bé. Đặc biệt, vào ngày 31-5 và 1-6, các bé sẽ tham gia tô màu, đua xe lắc, thi hát karaoke, kéo co, nặn tượng, xem ảo thuật…

Hệ thống siêu thị Co.op Mart tổ chức chương trình “Bé học điều hay, nhận ngay quà tặng” trong ngày 30-5 và 1-6. Khách hàng có hóa đơn từ 50.000 đồng trở lên và có trẻ em đi cùng (6-12 tuổi) sẽ được tham gia xếp, trang trí túi giấy và nhận quà; rút thăm trúng thưởng cho bé.

VŨ YẾN