Nhiều nam giới bị rối loạn cương dương

Người đàn ông khi mắc chứng bệnh này thường tự ti, rơi vào trạng thái cô đơn, trầm cảm. RLCD tỉ lệ thuận với độ tuổi. Vì vậy ngay từ bây giờ quý ông hãy bồi đắp cho mình kiến thức để có thể bảo vệ sức khỏe tình dục, hạnh phúc.

RLCD là gì?

RLCD (Erectile Dysfunction - E.D) được Hội Nam học thế giới dùng thay cho các từ bất lực, liệt dương, thiểu năng sinh dục nam giới... Đây là tình trạng mất khả năng đạt được và duy trì sự cương cứng để giao hợp. RLCD thường biểu hiện: Có ham muốn tình dục nhưng cương không đủ cứng để giao hợp, cương không đúng lúc, cương cứng không đủ lâu khiến giao hợp không trọn vẹn.

Độ tuổi càng cao tỉ lệ RLCD càng lớn. Từ năm 1987 đến 1989, tại Trường ĐH Massachusetts (Mỹ), Feldman và cộng sự đã tiến hành điều tra trên 1.290 nam giới ở lứa tuổi 40-70 đã ghi nhận: 52% nam giới bị RLCD ở mức độ khác nhau. Tỉ lệ mắc bệnh là 39% ở tuổi 40; 48% ở tuổi 50; 57% ở tuổi 60; 67% ở tuổi 70 và lên tới 75% ở tuổi 80.





Độ tuổi càng cao tỉ lệ RLCD càng lớn.

RLCD do nhiều nguyên nhân

RLCD là chứng bệnh có liên quan đến nhiều yếu tố. Theo các chuyên gia nam học thì điển hình các yếu tố sau sẽ ảnh hưởng đến RLCD:

Tuổi tác: Tuổi càng cao, lượng testosterone được sản xuất ít đi khiến nồng độ hormone này trong máu cũng giảm dần, làm giảm nhu cầu tình dục. Các sợi cơ trơn quanh các mạch máu của dương vật chịu tác dụng của adrenalin, hệ thần kinh giao cảm bị co thắt thường xuyên hơn gây giảm lượng máu tới dương vật khiến nó khó cương hơn hoặc cương không đủ để giao hợp. Với trường hợp này, cần bổ sung lượng testosterone một cách tự nhiên, theo các chuyên gia tốt nhất nên bổ sung một số loại thảo dược như bá bệnh, lộc nhung, nhân sâm…

Thiếu hụt chất xúc tác nitric oxit (NO): Các nhà khoa học Mỹ đã khám phá vai trò của NO như là một phân tử truyền tín hiệu trong hệ tuần hoàn. Khi có kích thích, hưng phấn, NO được phóng thích trực tiếp từ đầu tận cùng phó giao cảm và biểu mô mạch máu, gây giãn cơ trơn, dồn máu về vật hang tạo nên cơ chế cương. Khi có sự hoạt động quá mạnh của enzyme có tên phosphodiesterase-5 (PDE-5) gây phân hủy các chất dãn mạch NO làm giảm dòng máu tới dương vật khiến nam giới không thế thực hiện được hành vi của mình. Người bệnh có thể bổ sung L-Arginine (nguồn cung NO) để cải thiện tình trạng này.

Các bệnh lý mạn tính: Cùng với nền kinh tế phát triển là sự gia tăng các bệnh mạn tính như: tim mạch, tiểu đường, huyết áp… Bệnh tim mạch làm cản trở cơ giới từ thành mạch hoặc những thay đổi về áp lực động mạch làm cho lượng máu tới dương vật không đủ, là nguyên nhân của khoảng 40% các trường hợp RLCD ở nam giới trên 50 tuổi. Suy giảm chức năng cương dương chiếm 45% trên những nam giới bị suy thận mạn tính. Đặc biệt đối với bệnh nhân đái tháo đường, tỉ lệ rối loạn cương chiếm 23%-75%. Những người mắc các bệnh mạn tính này cần có chế độ ăn uống, tập luyện để ổn định bệnh thì chứng RLCD sẽ giảm.

Yếu tố tâm lý: Đây là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến nam giới ngày nay. Cuộc sống quá căng thẳng cũng là nguyên nhân gây RLCD. Mặt khác, nếu khi thất bại trong kinh tế hoặc trong vấn đề “chăn gối” mà không được sự động viên, khích lệ kịp thời của người bạn đời thì lâu dần RLCD sẽ diễn biến ở mức xấu hơn. Vì vậy nam giới cần giữ tâm trí thoải mái, tránh áp lực dẫn đến stress…

Các chất kích thích: Nam giới nghiện thuốc lá, rượu bia lâu ngày sẽ làm suy giảm testosterone, khiến giảm khả năng tình dục. Vì vậy nếu bạn đang có thói quen sử dụng các chất kích thích này thì hãy ngừng ngay trước khi quá muộn.

HẢI NAM