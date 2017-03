Nhiều siêu thị giảm 50% nhân ngày Nhà giáo VN

giảm giá đến 49%; hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng, thầy cô giáo mua một lốc giấy Bless You và hạt nêm Knorr 450 g + 200 g chỉ có 20.000 đồng.

Trong khi đó, tại Big C từ nay đến 9-12 có chương trình Bùng nổ giá - Mua cực đã với hơn 600 mặt hàng thiết yếu có mức giảm từ 5% đến 50%; chương trình Hàng độc đáo - Vui chào Giáng sinh mang đến hơn 400 mặt hàng gồm cây thông, ông già Noel, quần áo, mũ, chuông, thiệp Noel, quần áo thời trang mùa đông, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng, điện máy... có mức giảm từ 5% đến 40% kèm nhiều quà tặng. Trước tình hình áo ngực Trung Quốc có chất lạ, VinatexMart có chương trình Hàng Việt an toàn cho sức khỏe phụ nữ giúp người tiêu dùng an tâm chọn mua những sản phẩm áo lót. Từ nay đến 30-11, mua một sản phẩm áo lót nữ khách hàng sẽ được tặng một quần lót nữ trị giá 28.000 đồng.

TÚ UYÊN