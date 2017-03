Nhiều ưu đãi cho khách vay trả góp mùa tựu trường

Theo đó, khách hàng sẽ được tặng ngay ba lô hoặc áo mưa thời trang khi vay mua máy tính bảng, máy vi tính, laptop, xe đạp điện và xe máy trả góp tại các cửa hàng đối tác chiến lược trên toàn quốc. Đặc biệt, khách hàng trên 18 tuổi có thẻ sinh viên khi đến đăng ký vay mua trả góp với Home Credit sẽ được nhận phiếu mua sách online trị giá 200.000 đồng.



Home Credit sẽ tổ chức hai đợt quay số để tìm ra 84 khách hàng may mắn vào ngày 21-8 và ngày 16-9. Trong đó, bốn khách hàng may mắn nhất sẽ được nhận iPhone 6 và 80 khách hàng may mắn còn lại sẽ nhận được giải thưởng giá trị từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng (số tiền trừ vào khoản trả hàng tháng của khách). Kết quả sẽ được công bố chính thức trên website của Home Credit tại địa chỉ www.homecredit.vn và trang fanpage Facebook (homecreditvn).