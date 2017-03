Nhiều yêu thương cùng bệnh nhi, trẻ em nghèo

Ông Bùi Xuân Khoa, Phó Tổng Giám đốc khách sạn Ramana, cho biết: “Thông điệp của chúng tôi muốn nhắn gửi là hãy cùng sẻ chia yêu thương với các bệnh nhi nhân dịp Giáng sinh về. Với chút quà nhỏ, chúng tôi mong muốn mang lại niềm vui cho các bệnh nhi bị bệnh ung thư vốn chịu nhiều thiệt thòi so với các em khác”.

Đại diện của Tập đoàn CapitaLand tại Việt Nam vừa đến thăm, tặng quà cho gần 300 trẻ em và gia đình nạn nhân chất độc màu da cam tại Chương Mỹ, Thạch Thất, Ba Vì, Sóc Sơn (Hà Nội); trẻ em làng Hy vọng (Đà Nẵng); trẻ em tại Trung tâm Trẻ em khuyết tật quận 4 và Trung tâm Trẻ đường phố Hoa Hồng (quận Tân Phú, TP.HCM). Quà tặng là những chiếc chăn ấm cho mùa đông, thực phẩm cần thiết cho gia đình đón tết; đồ ăn, dụng cụ học tập và các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của các em, với tổng giá trị là 150 triệu đồng.

Giáng sinh ấm áp cho các bệnh nhi nghèo cũng vừa diễn ra BV Nhi đồng 2, do Công ty BHNT Hàn Quốc (Korea Life Vietnam) tổ chức với kinh phí hơn 100 triệu đồng. Trong đó, gần 30 nhân viên đã trực tiếp trao tặng 500 phần quà gồm sữa, đường, bánh kẹo cho các bệnh nhi nghèo. Ngoài ra, các em còn được vui chơi, xem văn nghệ và thưởng thức các tiết mục múa rối. Đặc biệt, Korea Life Vietnam còn tài trợ trang trí khu vườn Giáng sinh trong khuôn viên bệnh viện.

Ngoài ra, Tập đoàn SCG vừa công bố dự án xây dựng sân chơi SCG Chung một ước mơ cho trẻ em tại Công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM. Sân chơi rộng 820 m2 do Đoàn TNCS Tân Bình, báo Khăn Quàng Đỏ và SCG phối hợp xây dựng. Tổng kinh phí gần 100.000 USD, do SCG tài trợ. Dự kiến được hoàn thành vào cuối tháng 1-2012, sân chơi sẽ mở cửa tự do để trở thành một địa điểm vui chơi ngoài trời an toàn cho các gia đình.

H.VI - NHẬT LINH - MINH TÚ