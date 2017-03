Những bệnh đàn ông thường gặp...

Bệnh tim

Theo thống kê năm 2004, bệnh tim mạch chính là “thủ phạm” gây nên cái chết của 410.000 nam giới trên thế giới. So với nữ giới, tỷ lệ mắc bệnh tim ở nam giới cao hơn rất nhiều. Và tính ở mức trung bình, các quý ông thường mắc bệnh tim sớm hơn khoảng 10 đến 15 năm so với các quý bà.

Khuyến cáo: Không hút thuốc lá hay sử dụng các sản phẩm thuốc lá, ăn uống đa dạng các loại rau xanh và trái cây, hạn chế các loại thực phẩm có chứa nhiều chất béo, hạn chế cân nặng, luyện tập mỗi ngày khoảng 30 phút, kiểm tra lượng cholesterol trong máu thường xuyên.

Ung thư

Năm 2003 trên thế giới có tới 288.000 nam giới chết do căn bệnh ung thư. Và một điều đáng báo động đó là 90% nam giới mắc ung thư phổi do việc hút thuốc lá.

Cách phòng ngừa: Không hút thuốc, khống chế trọng lượng cơ thể, luyện tập đều đặn mỗi ngày, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, uống rượu có chừng mực, khoảng 1-2 ly nhỏ mỗi ngày; cẩn thận với các loại hóa chất, khám sức khỏe định kỳ, cẩn trọng nếu trước đó gia đình bạn đã có người mắc ung thư.

Đột qụy

Theo kết quả thống kê của Hiệp hội Tim mạch, năm 2004 có tới hơn 58.000 nam giới bị chết do chứng đột qụy là “thủ phạm”. Nguy cơ đột qụy sẽ tăng cao do yếu tố di truyền gây nên, do mắc cao huyết áp, tiểu đường.

Cách hạn chế nguy cơ bị đột qụy: Hạn chế thu nạp chất béo không no, kiểm soát lượng cholesterol, không hút thuốc, khống chế lượng đường trong máu, kiểm soát cân nặng, loại bỏ stress, hạn chế thu nạp các loại đồ uống có cồn.

Bệnh liên quan đến phổi

Các căn bệnh liên quan đến phổi như ung thư phổi, hen suyễn, tắc nghẽn đường thở hay các bệnh mãn tính về phổi, xếp vị trí thứ tư trong tốp những căn bệnh nguy hiểm thường gặp đối với đấng mày râu. Trong đó, căn bệnh nguy hiểm liên quan đến phổi và cũng là nguyên nhân gây chết cao nhất ở nam giới là căn bệnh ung thư phổi. Nguyên nhân là do các quý ông mắc phải “tật xấu” hút thuốc lá. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo rằng nam giới hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn 12 lần so với những người khác.

Cách phòng ngừa: Không hút thuốc lá, tránh là “nạn nhân” hít phải khói thuốc, hạn chế tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại.

Tiểu đường

Có đến 80% nam giới mắc tiểu đường là do có liên quan đến việc dư thừa cân nặng. Cũng xin “mách” thêm rằng khoảng 1/3 số nam giới bị mắc tiểu đường nhưng lại không thể tự nhận biết được dấu hiệu của bệnh. Nếu chứng bệnh nguy hiểm này không được phát hiện sớm sẽ gây nên những hậu họa khôn lường như chứng mất khả năng tình dục, mất cảm giác ở chân và tay, giảm thị lực, mắc bệnh thận.

Cách phòng ngừa: Ăn bổ sung nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế ăn các loại thực phẩm có nhiều chất béo, luyện tập đều đặn mỗi ngày, thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu.

Bệnh thận

Nhiều minh chứng khoa học đã chỉ ra rằng những người có tiền sử mắc các bệnh như cao huyết áp hay tiểu đường sẽ dễ có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thận hơn so với những người khác. Một nguyên nhân cũng khá phổ biến khác, đó là do việc lạm dụng các loại thuốc, đặc biệt là thuốc aspirin.

Cách phòng ngừa: Uống đủ lượng nước mỗi ngày, luyện tập đều đặn, kiểm soát trọng lượng cơ thể, không hút thuốc lá, thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu và huyết áp, hạn chế đến mức tối thiểu việc sử dụng các loại thuốc giảm đau, sử dụng các loại thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ hay dược sĩ.

Bệnh Alzheimer

Căn bệnh nguy hiểm này không chỉ “tấn công” các đấng mày râu mà nó cũng không loại trừ các quý bà. Mặc dù cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu nào tìm ra được những cách phòng ngừa hữu hiệu để ngăn chặn căn bệnh này nhưng ngay từ bây giờ bạn hãy thực hiện theo các cách sau: giảm cân nếu bạn thuộc đối tượng béo phì, luyện tập đều đặn, duy trì huyết áp ở mức ổn định, khống chế lượng cholesterol trong máu.