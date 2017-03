Những bộ phim bảo vệ công lý đậm chất Mỹ

Không chỉ mang đến những bộ phim tâm lý tội phạm đặc sắc với sự góp mặt của các diễn viên từng giành giải tượng vàng Oscar danh giá, tháng 7 này K+ tiếp tục bày trên bàn tiệc hàng loạt bộ phim truyền hình hấp dẫn.





Lịch phim hấp dẫn tháng 7 được phát trên kênh K+.

Vai diễn dữ dội nhất của Angelina Jolie

Trong số hàng chục vai diễn của Angelina Jolie, vai bà mẹ đơn thân Christine Collins trong Changeling (Đứa con bị đánh tráo) có lẽ là một trong những vai diễn gây xúc động và thành công nhất. Từng gây ấn tượng mạnh với những vai đả nữ trong các phim hành động bom tấn như Wanted, Lara Croft, Salt, Mr & Mrs Smith... nhưng những vai đòi hỏi diễn xuất nội tâm như Christine Collins dường như mới cho thấy hết sở trường của nữ diễn viên nổi tiếng này.

Trong phim, người xem đã không khỏi xót thương cho hoàn cảnh bi đát của Christine Collins trong sự giằng xé khi bị mất tích đứa con trai chín tuổi. Rồi sự thất vọng đến tràn trề khi phát hiện ra đứa bé được cảnh sát Los Angeles tìm lại không phải là con mình. Sau nhiều năm, Christine Collins vẫn không từ bỏ hy vọng tìm lại con. Và quyết tâm đó của cô cũng đã được đền đáp, cùng lúc công lý bắt đầu ra tay.Nhận vai diễn không lâu sau khi sinh bé Shiloh, Angelina Jolie đã truyền vào nhân vật tất cả những trải nghiệm thực sự của một người mẹ. Mọi nỗ lực của nữ diễn viên sinh năm 1976 đã được đền đáp khi vai diễn Christine Collins đã mang về cho cô đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Changeling (Đứa con bị đánh tráo), bộ phim giành ba đề cử Oscar với diễn xuất của Angelina Jolie là một trong những tác phẩm điện ảnh xuất sắc được lựa chọn để phát sóng trên K+ tháng 7 này.

Sự trở lại của Người Dơi

Christian Bale đã quen thuộc với khán giả qua loạt phim “Người Dơi” của đạo diễn Christopher Nolan. Tuy nhiên, vào ngày 21-7 tới đây, nam diễn viên từng giành giải Oscar này sẽ tái ngộ khán giả truyền hình K+ trong vai người hùng của gia đình. Người anh trai Russell Baze do Christian Bale thủ vai trong Out Of The Furnace (Đi tìm công lý) ban ngày làm việc vất vả tại nhà máy thép, tối đến chăm sóc cho người cha đau ốm. Cuộc sống bỗng chốc bị đảo lộn khi Rodney, em trai của Russell trở về sau thời gian phục vụ tại Iraq rồi lại biến mất một cách bí ẩn. Cảnh sát vào cuộc nhưng không đem lại kết quả, Russell quyết định một mình ra tay để tìm lại công lý và em trai.

Out Of The Furnace thực sự là bộ phim hành động nặng ký với những màn đấu súng nghẹt thở. Khán giả hồi hộp dõi theo hành trình nhân vật chính bất chấp nguy hiểm để tìm lại lẽ phải cho gia đình, cho chính mình. Russell Baze đã hoàn thành xuất sắc vai diễn đầy tính hành động và chiều sâu về tâm lý.

Các ngôi sao hàng đầu Hollywood như Angelina Jolie và Christian Bale đang có xu hướng tìm đến những bộ phim khai thác chiều sâu tâm lý và thân phận nhân vật thay vì chỉ nhận lời đóng những vai diễn thuần túy hành động trong bộ phim thương mại với chi phí cao ngất. Với họ, những vai diễn “nặng ký” đòi hỏi diễn xuất xuất sắc mới tạo nên dấu ấn và chứng minh đẳng cấp của mình.

Đáng kể nhất là series phim Phá án phần 1 từng rất thành công của kênh CBS. Phim được coi là “phiên bản hiện đại” của thám tử Sherlock Holmes từng “gây bão” trên BBC với sự tham gia của hai diễn viên Jonny Lee Miller và Lucy Liu. Phá án thu hút người xem chính bởi những tình huống phim nhanh gọn và khó đoán khiến họ không thể rời màn hình trong suốt tập phim mà dường như không thể chờ đợi đến ngày phát sóng tập tiếp theo.