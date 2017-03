Những công nghệ xanh đến từ New Zealand

Trên đây là nội dung được đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra tại buổi hội thảo “Công nghệ xanh, năng lượng sạch và biến đổi khí hậu” ngày 29-6.

Hội thảo do Văn phòng thương mại và công nghiệp New Zealand (NZTE) thuộc Văn phòng Tổng lãnh sự quán New Zealand tại TP.HCM và Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM phối hợp tổ chức. Tại hội thảo, sáu công ty đến từ New Zealand (một đất nước có 70% điện năng được tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo như thủy điện, địa nhiệt, gió và năng lượng sinh khối…) đã giới thiệu công nghệ, sản phẩm và dịch vụ giúp cung cấp hoặc cải thiện năng suất hoạt động cũng như hiệu quả kinh doanh mà vẫn không ảnh hưởng đến môi trường.

Công nghệ Sterm xử lý các chất bùn cặn (sludge)

Công nghệ Sterm là công nghệ xử lý các chất bùn cặn thải ra từ quá trình xử lý nước thải để sinh ra nhiệt và lấy nguồn nhiệt này vận hành lại thiết bị. Kết quả của quá trình này là chất bùn cặn gần như được tiêu hủy hoàn toàn, chỉ còn lại các hạt nhỏ mịn, có thể thải ra môi trường một cách an toàn, hoặc dùng trộn chung với xi măng làm vật liệu xây dựng hay dùng để làm vật liệu trải đường.

Quy trình cụ thể như sau: Những chất bùn cặn thải ra từ quá trình xử lý nước thải sẽ được công nghệ Sterm xử lý, xay nghiền và sấy khô cho đến khi thành nhiên liệu dạng bột mịn (gọi là nhiên liệu sinh học). Các nhiên liệu sinh học này được thổi qua khoang đốt. Nơi nhiệt sinh ra từ quá trình đốt cháy của nhiên liệu sinh học này sẽ được sử dụng để làm khô bùn mới sau này. Một lượng tro nhỏ (khoảng 5%-7% khối lượng ban đầu của chất bùn) được lọc ra sau khi nhiên liệu sinh học đi qua buồng đốt.

Từ rác thải, con người có thể tái chế và tái sử dụng chúng thành những sản phẩm hữu ích, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: PHI LÂN

Nhiệt để giúp máy Sterm có thể gần như tự tạo và duy trì năng lượng, giá trị năng lượng phải đạt từ 13 đến 16 MJ/kg và lượng bùn phải chứa 20%-24% hàm lượng chất rắn. Năng lượng bên ngoài duy nhất cần đến là năng lượng điện để chạy motor, quạt, LPG hoặc gas trong một giờ đầu tiên khởi động máy. Khi máy StermTM đạt đến nhiệt độ đủ hoạt động, gas sẽ được tắt đi và quá trình hoạt động của khoang đốt sẽ tiếp tục để tạo ra nhiên liệu sinh học từ bùn.

Công nghệ Sterm độc đáo vì nó sử dụng năng lượng từ bùn chứ không phụ thuộc vào các năng lượng bên ngoài. Đồng thời, trong quá trình đốt, phần lớn nhiên liệu khô được đốt cháy gần như hoàn toàn (trên 90%), sau cùng những tạp chất như dioxin hay kim loại nặng sẽ bị thải ra ngoài rất ít. Một ưu điểm nữa của Sterm chính là qua quá trình đốt cháy nhiên liệu, máy sẽ phá hủy bất kỳ mầm bệnh nào của bùn nên khí và tro thải ra sẽ không có mùi và vô trùng. Kích thước mô hình chuẩn là Sterm 2000, có khả năng xử lý 100 tấn bùn/ngày. Có thể lắp đặt cộng thêm với các nhà máy xử lý nước thải hiện có hay các khu xử lý mới đều được.

Công nghệ xử lý nước thải bằng ozone (WTL) - tái tạo năng lượng điện

Công nghệ này sẽ tái tạo năng lượng điện do Công ty Water Technologies chuyên nghiên cứu phát triển thiết bị và công nghệ mới cho nhà máy xử lý nước thải thế hệ mới thực hiện. Những nhà máy thế hệ mới này xử lý nước thải theo dạng “trực tuyến”, có thể xử lý ngay khi nước thải mới được tạo ra. Đây là loại nhà máy có ưu điểm lắp đặt dễ dàng, gọn gàng chỉ trong một chiếc container để có thể mang đến mọi nơi, mọi lúc. Quá trình xử lý nước thải bằng ozone là quá trình sử dụng công nghệ phun khí cường độ cao để đẩy nhanh quá trình làm sạch, sau đó là việc tạo lốc xoáy cục bộ và lọc qua màng phức hợp. Những yêu cầu về chất lượng nước khác nhau sẽ được đáp ứng bởi việc thêm một số thiết bị vào giai đoạn cuối của quá trình. Nếu dòng lưu lượng nước tăng cao, công suất của hệ thống có thể được tăng lên hay có thể lắp thêm một hệ thống nữa dọc theo hệ thống hiện tại.

Công nghệ tái tạo năng lượng được Công ty Water Technologies thực hiện thành công trong việc sản xuất hệ thống phản ứng sinh học (giảm chất thải rắn khoảng 80% và đầu ra của máy phát là khí oxy). Hệ thống này có nguyên lý như một lò nấu phản ứng, trong đó có những phần chất rắn thải ra từ phần xử lý nước thải sau khi được nung và phản ứng, lớp bùn tạo ra sẽ kết hợp với những vật liệu hữu cơ. Lớp bùn sau giai đoạn xử lý nước thải sẽ tích tụ lại trong các hồ oxy hóa và được đưa liên tục vào hệ thống phản ứng sinh học. Việc sản sinh ra khí methan sẽ được đẩy mạnh và có một tiềm năng to lớn.

Hệ thống phản ứng sinh học này biến đổi những chất rắn thải thành khí methan, sau đó dùng để chạy máy phát điện. Năng lượng điện tạo ra được dùng để chạy hệ thống xử lý cũng như sử dụng cho những máy móc tiêu thụ điện. Một số nơi còn có thể bán điện lưới.

Công nghệ xử lý đất bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ khó phân hủy

Được giới thiệu bởi Công ty Enviromental Decontamination Ltd, công nghệ không dùng nhiệt để khắc phục các loại nguồn gây ô nhiễm trong đất - được gọi là công nghệ Mechano - Chemical Destruction (công nghệ xử lý tiên tiến theo phương pháp phân hủy hóa cơ). Những viên bi thép với vận tốc lớn sẽ va chạm vào nhau cùng với đất bị ô nhiễm bên trong lò phản ứng. Ưu điểm của công nghệ này là vận chuyển dễ dàng; hoạt động ngay tại khu vực xử lý mà vẫn chấp hành những yêu cầu nghiêm ngặt của New Zealand, châu Âu, châu Mỹ về độ ồn, độ bụi, độ rung và lượng khí cho phép thải ra; không có tạp chất phụ sinh ra trong quá trình xử lý, toàn bộ đất sẽ được đưa trở lại khu vực xử lý.

