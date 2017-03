Những điều cần làm khi xe gặp sự cố

Chính điều này thường gây ra sự hoảng loạn, mất bình tĩnh, dẫn đến những xử trí tiếp theo thường lúng túng của người gặp sự cố. Do vậy, để giúp bạn làm chủ và xử lý tình huống nhanh, chính xác, nhất là những trường hợp phát sinh sự cố dẫn đến yêu cầu bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm, kỳ này chuyên mục “Xe và bảo hiểm” sẽ hướng dẫn những điều nên làm khi không may xảy ra sự cố.

Trước tiên, bạn thực hiện ngay những biện pháp giảm thiểu tổn thất và thu lại những tài sản bị mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại. Đây là điều trong thực tế không phải lúc nào người lái xe cũng có thể xử lý tình huống như mong muốn. Trường hợp anh Huỳnh Văn Dũng, chủ nhân của chiếc Honda Civic ở Biên Hòa (Đồng Nai), là một ví dụ. Trên đường từ TP.HCM về nhà, do bất ngờ tránh một người điều khiển môtô qua đường, xe của anh lao vào dải phân cách. Rất may anh không bị thương nặng mà chỉ choáng váng chốc lát. Tuy nhiên do có phần hoảng loạn, mất bình tĩnh, anh không kiểm soát được tài sản trong khi có hàng chục người vây quanh chiếc xe. Hậu quả, xe hư hỏng nặng, còn tư trang như điện thoại di động và ví da đựng giấy tờ, hơn 10 triệu đồng anh để trong xe bị kẻ xấu lợi dụng lấy mất toàn bộ. Rõ ràng không có biện pháp tức thời xử lý, bạn sẽ rơi vào cảnh họa vô đơn chí như anh Dũng.

Trong trường hợp xảy ra bất cứ tai nạn hay hỏng hóc nào, chủ xe không được bỏ mặc xe ôtô mà phải thực hiện ngay những công việc phòng ngừa hợp lý để ngăn chặn tổn thất hay thiệt hại có thể xảy ra thêm. Bạn nên gọi ngay đến đường dây nóng của công ty bảo hiểm mà mình tham gia để thông báo sự cố và được trợ giúp. Tuy nhiên, việc xử lý sự cố và giữ nguyên hiện trường tai nạn là rất khó khăn, do vậy bạn cần bình tĩnh, giữ tỉnh táo để có thể nhờ sự chứng kiến, giúp đỡ của người quen hoặc một người bạn thấy tin cậy quanh đó trước khi có sự hiện diện của nhân viên bồi thường hoặc công an nơi gần nhất.

Hiện nay, các công ty bảo hiểm xe ôtô đã thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/7. Vì vậy trong bất kỳ tình huống nào khi xe xảy ra sự cố dù nhẹ hay nặng, bạn nên gọi đến đường dây nóng để được trợ giúp. Trong trường hợp bị hư hỏng nhẹ, nhân viên đường dây nóng sẽ hướng dẫn bạn mang xe đến garage gần nhất để sửa chữa. Trường hợp xe bị hư hỏng nặng, khi thông báo qua đường dây nóng xe bạn sẽ được hỗ trợ cứu hộ kéo xe về garage, đồng thời nhân viên đường dây nóng sẽ hướng dẫn bạn các bước tiếp theo nên làm gì trong lúc bối rối này.

Anh Đặng Anh Tuấn - chủ sở hữu chiếc xe Honda Civic 2.0 (quận 7, TP.HCM) kể: “Mình và một người bạn lái xe ra Phan Thiết chơi, trời mưa, đường trơn, mình lạc tay lái và đâm vào cột điện bất tỉnh. Người bạn đi cùng mình lúc ấy hoảng hốt lắm, may sao anh ta nhớ đến số đường dây nóng của công ty bảo hiểm mà mình đã mua nên gọi nhờ giúp đỡ. Nhân viên đường dây nóng đã trấn an và điều xe cứu hộ đến trợ giúp chúng tôi khẩn cấp. Thật may mắn, nhờ sự trợ giúp tận tình và kịp thời của họ mà chúng tôi được tai qua nạn khỏi. Và kinh nghiệm của tôi là luôn ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của công ty bảo hiểm để được trợ giúp trong bất kỳ sự cố nào dù lớn hay nhỏ”.

PHI NGUYỄN