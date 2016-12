Những điều thú vị tại Ngày hội Nông trại xanh

Ngày hội do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng dầu ô liu Naturel từ Tây Ban Nha, nước trái cây tự nhiên UFC từ Thái Lan và sữa tắm kháng khuẩn Antabax đến từ Tập đoàn Lam Soon Singapore. Thông qua chương trình, ban tổ chức và Tập đoàn Lam Soon cũng cập nhật các hoạt động thú vị của Naturel, UFC và Antabax. Bạn có thể truy cập địa chỉ https://www.facebook.com/ NaturelOliveOil/ và https://www.facebook. com/AntabaxvietNam/ để biết thêm chi tiết.