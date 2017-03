Những dự án nhỏ góp phần bảo vệ môi trường

Nhà vệ sinh thông minh!

Công ty CP Khoa học-Công nghệ P.E (Petech) vừa trình UBND TP.HCM đề án xây dựng 100 nhà vệ sinh công nghệ cao, góp phần bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị.

Dự án có tổng mức đầu tư hai triệu USD, có thể được hoàn thành vào cuối năm nay. Theo kỹ sư Phan Trí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Petech, ưu điểm nổi trội của nhà vệ sinh công nghệ cao là có hệ thống cửa thông minh, có chế độ xả nước và khử mùi tự động, có khả năng xử lý chất thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của thành phố và nhất là được thiết kế rất gọn nhẹ với giá thành chỉ bằng 1/3 giá sản phẩm nhập khẩu.

Năm 2006, Petech đã lắp đặt thử nghiệm 26 nhà vệ sinh công nghệ cao tại TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng và trên xe lửa. Kết quả thử nghiệm được Sở Khoa học-Công nghệ TP.HCM và nhiều doanh nghiệp đánh giá cao.

Sau đề án trên, Petech dự định đầu tư lắp đặt thêm 2.000 nhà vệ sinh công nghệ cao tại một số tỉnh, thành phố khác. Không chỉ sản xuất và lắp đặt phục vụ nhu cầu trong nước, sản phẩm này đã xuất khẩu qua Mông Cổ, Thái Lan và đảo quốc Barbados. Năm 2007, công ty đã xuất sang Barbados 12 nhà vệ sinh thông minh với giá thành 39.000 USD/nhà.

Ngoài ra, Petech đã nghiên cứu và chế tạo thành công bể tự hoại vi sinh (Biofast). Hiện hệ thống bể này đã được lắp đặt trên một số tàu du lịch biển ở Nha Trang.

Công nghệ lò nung gạch liên tục kiểu đứng

Hội thảo khoa học “Trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất gạch theo công nghệ lò nung gạch liên tục kiểu đứng” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương phối hợp với BQL dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa” (PECSME) vừa tổ chức ngày 1-7 đã xoay quanh việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình lò gạch liên tục kiểu đứng, hiệu suất cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào xây dựng và sản xuất lò gạch liên tục kiểu đứng. “Là người trực tiếp sản xuất, tôi đã rút ra một số kinh nghiệm như: cải tiến đưa lò gạch lên cao từ 6 m lên 9 m, từ 22 dựng lên 40 dựng, từ ba dựng/khay lên năm dựng/khay. Kết quả cho loại gạch chất lượng tốt, không bị giòn, gạch loại I đạt từ 90% đến 95%, gạch ra lò đã nguội nên không gây nguy hiểm... Đặc biệt, lượng than tiêu thụ chỉ còn 750-800 kg/10.000 viên, tiết kiệm khoảng 45%-50% than so với lò gạch tiêu chuẩn tiên tiến”, ông Vũ Văn Hạt - chủ doanh nghiệp tư nhân Hạt Ngọc ở xã Bình Lưỡng và xã Đông Kỳ (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết. Theo đó, việc sản xuất và nung gạch theo công nghệ mới có tính ưu việt như tiết kiệm than, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế cao.

Tặng 2,5 triệu cây giống phủ xanh đồi trọc

Mới đây, Công ty liên doanh thuốc lá BAT-Vinataba đã bàn giao 640.000 cây keo lá tràm cho bà con nông dân xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và 250.000 cây giống (gồm dầu, sao và keo dâm hom) cho các nông dân tỉnh Đồng Nai. Trên đây là một phần trong tổng số 2,5 triệu cây giống sẽ được bàn giao trong năm 2008 cho năm tỉnh trong cả nước (Tây Ninh, Đồng Nai, Gia Lai, Cao Bằng và Lạng Sơn).

Chương trình trồng cây phủ xanh đồi trọc là một dự án môi trường dài hạn của Công ty liên doanh thuốc lá BAT-Vinataba. Chương trình nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ Việt Nam nhằm bảo vệ và giữ gìn nguồn tài nguyên rừng của đất nước. Từ năm 2002, công ty đã phối hợp với Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) triển khai chương trình này tại một số tỉnh trong cả nước.

Như vậy, trong giai đoạn 2002-2008, tổng số cây trồng phủ xanh do Công ty liên doanh Thuốc lá BAT-Vinataba tài trợ lên đến hơn 17,5 triệu cây giống, trị giá khoảng 4,1 tỷ đồng. Chương trình nhằm phủ xanh khoảng 5.700 ha đất trống đồi trọc vào cuối năm 2008.