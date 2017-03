Những khám phá mới về vị Umami

Chương trình do Viện Dinh dưỡng quốc gia tổ chức nhằm giới thiệu về vị Umami - vị cơ bản thứ năm (có vị ngọt thịt) trong khẩu vị ẩm thực sau: ngọt, chua, mặn, đắng, đồng thời giới thiệu những khám phá khoa học về glutamate, một thành phần chính giúp tạo vị Umami trong tự nhiên và vai trò của nó đối với sức khỏe con người. Đặc biệt, hội thảo còn đề cập vấn đề an toàn khi sử dụng bột ngọt, một chất phụ gia phổ biến trong chế biến thực phẩm với trên 99% hàm lượng glutamate tinh khiết.

Theo bác sĩ Ana Sangabriel (Trung tâm thông tin Umami quốc tế) - khách mời đặc biệt của hội thảo: Vị Umami được tạo ra bởi glutamate - một trong 20 acid amin quan trọng và là thành phần chính hình thành nên protein. Được mô tả có vị ngon hay vị ngọt thịt, vị Umami đã trở nên quen thuộc với người Việt Nam khi được biết đến như là vị ngọt đặc trưng trong nước dùng của món phở truyền thống. Cách đây hơn 100 năm, Kikunae Ikeda - giáo sư người Nhật Bản (Trường Đại học Hoàng gia Tokyo) đã khám phá ra vị Umami và sau đó không lâu vị Umami được giới khoa học công nhận là vị cơ bản thứ năm bên cạnh bốn vị cơ bản khác là ngọt, chua, mặn và đắng. Từ khám phá này, ông đã tiếp tục nghiên cứu và đưa ra sản phẩm bột ngọt lần đầu tiên tại thị trường Nhật Bản vào năm 1909. Với vai trò là một chất điều vị giúp mang lại vị Umami cho các món ăn, bột ngọt được sử dụng rộng rãi tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, trong thời gian qua có nhiều thắc mắc liên quan việc sử dụng bột ngọt trong chế biến các món tại gia đình cũng như trong công nghiệp thực phẩm. Giải đáp về vấn đề này, Tiến sĩ Ryuji Yamaguchi (Ủy ban Kỹ thuật glutamate quốc tế) đã đưa ra những kết luận khoa học của những tổ chức chuyên sâu và uy tín lớn về y tế và sức khỏe trên thế giới như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ủy ban Khoa học Thực phẩm Cộng đồng châu Âu (EC/SFC), Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA). Trong đó, một số kết luận quan trọng như “bột ngọt an toàn cho người sử dụng với liều lượng sử dụng hằng ngày là không xác định” hay “quá trình chuyển hóa bột ngọt trong cơ thể trẻ em và người lớn là tương tự như nhau” giúp người tham dự hội thảo hiểu rõ hơn về tính an toàn của gia vị này.

Bên cạnh đó, một số quan ngại về việc sử dụng bột ngọt có thể gây một số bệnh như đau đầu, giảm trí nhớ… cũng đã được các chuyên gia tham dự trao đổi thẳng thắn. Với những tài liệu khoa học đưa ra, hội thảo khẳng định “không có mối liên quan nào giữa gia vị bột ngọt và một số bệnh nêu trên”. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ rằng những thông tin nghi ngờ về các hiện tượng choáng váng, đau đầu, mệt mỏi do sử dụng thực phẩm nhiều bột ngọt đã được nghiên cứu và kết luận mới nhất là “bột ngọt không phải là tác nhân gây ra các triệu chứng đó”.

PHI NGUYỄN