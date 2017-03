Nissan thu hồi 51.000 xe Cube vì rò rỉ nhiên liệu

Trong văn bản trình lên Cơ quan quốc gia về an toàn giao thông đường bộ của Mỹ (NHTSA), Nissan cho biết các cuộc thử nghiệm do chuyên gia NHTSA thực hiện cho thấy, lượng nhiên liệu bị rò rỉ mỗi khi xảy ra va chạm ở phần đuôi của loại xe nói trên cao hơn mức tiêu chuẩn cho phép. Trong khi đó, các cuộc thử nghiệm do chính hãng này thực hiện không có dấu hiệu về sự rò rỉ nhiên liệu.

Theo HNM