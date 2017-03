Nỗ lực vì xã hội giao thông an toàn

Trong những năm qua, Công ty Honda Việt Nam (HVN) liên tục và mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, công nghệ tối tân cho sản xuất sản phẩm. Mục đích nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Với vị trí là nhà sản xuất các phương tiện giao thông hàng đầu, HVN và hệ thống các HEAD luôn coi hoạt động lái xe an toàn (LXAT) là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với xã hội. Các chương trình đào tạo LXAT cho cộng đồng được các HEAD tiến hành rộng khắp trên 64 tỉnh, TP, qua đó mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn giao thông (ATGT).

LXAT từ mọi miền đất nước

Thống kê năm 2011, cho thấy các hoạt động hướng dẫn LXAT tại các HEAD đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Cụ thể, có 385 HEAD tham gia tổ chức hoạt động đào tạo LXAT, 178 HEAD trong số đó tổ chức đào tạo từ hai lần trở lên với gần 140.000 học viên tham gia. Đó là chưa kể đến hàng chục ngàn khách hàng được hướng dẫn LXAT tại các cửa hàng khi đến mua hoặc làm dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe.

Đại diện HEAD An Thành (TP.HCM) chia sẻ: “Là một cửa hàng ủy nhiệm của Honda Việt Nam, chúng tôi luôn mong muốn hoạt động theo tiêu chí của Honda Việt Nam: Bên cạnh việc sản xuất và cung cấp phương tiện, cần phải quan tâm đến vấn đề an toàn. Vì vậy HEAD chúng tôi đã luôn tích cực trong việc tổ chức các hoạt động đào tạo LXAT. Qua những hoạt động này, khách hàng cảm thấy yên tâm hơn khi tham gia giao thông”.

Các em học sinh đang tham gia cuộc thi của chương trình ATGT cho nụ cười trẻ thơ.

Chương trình hướng dẫn LXAT do các HEAD thực hiện bao gồm việc hướng dẫn hấp dẫn, thiết thực, phối hợp hài hòa lý thuyết và thực hành. Ngoài ra còn có sự đầu tư tổ chức với quy mô, chuyên nghiệp, liên kết với các hoạt động tri ân nhằm đem lại sự thỏa mãn cao cho khách hàng. Nhờ nỗ lực, sáng tạo không ngừng, các chương trình đào tạo LXAT đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân và chính quyền địa phương. Mặc dù giao thông vẫn đang trong tình trạng phức tạp thế nhưng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn trong lưu thông đến cộng đồng là những đóng góp tích cực của hệ thống các HEAD. Đó cũng là tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm đến khách hàng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm chất lượng của Honda.

Nâng cao kỹ năng cho chính mình

Không chỉ chú trọng đến việc tuyên truyền, HVN còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng cho chính các hướng dẫn viên LXAT của hệ thống HEAD. Trong đó đáng chú ý là hội thi được tổ chức thường niên với tên gọi Hội thi hướng dẫn viên LXAT xuất sắc. Tham gia hội thi này, mọi người có cơ hội cùng nhau trổ tài, thể hiện kiến thức, kỹ năng được rèn luyện thực tế. Năm 2011, các thí sinh đã cùng thử sức với bài thi trắc nghiệm xoay quanh nội dung về vai trò của người hướng dẫn viên, luật giao thông đường bộ, kiến thức giao thông, kỹ năng lái xe cơ bản… Tiếp đó là phần thi hướng dẫn LXAT cho khách hàng trước khi giao xe và dự đoán phòng tránh nguy hiểm trên máy tập lái xe. Cứ thế, mỗi năm, sự kiện này lại trở thành ngày hội gặp gỡ của tất cả hướng dẫn viên. Qua đó, họ có dịp chia sẻ về nghề nghiệp và thu thập nhiều kinh nghiệm để phục vụ khách hàng tốt hơn và thắt chặt tình thân ái.

Những công dân mẫu mực tương lai

Không dừng lại ở đó, hoạt động hướng dẫn LXAT còn mở rộng đối tượng là người dân địa phương, đoàn viên, thanh niên, thậm chí là các bé học sinh tiểu học thông qua chương trình giáo dục ATGT cho nụ cười trẻ thơ do Công ty HVN phối hợp với Bộ GD&ĐT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt tổ triển khai tại Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM và TP Đà Nẵng và sẽ còn được mở rộng ra nhiều tỉnh, thành khác. Những bài học trực quan sinh động được xây dựng vui nhộn, lôi cuốn phù hợp với lứa tuổi các em. Qua đó, nền tảng kiến thức vững chắc về an toàn giao thông sẽ được hình thành ngay từ nhỏ để khi lớn lên, các em sẽ là những công dân mẫu mực trong quá trình tham gia giao thông mỗi ngày.

ATGT luôn là vấn đề quan tâm của cộng đồng và mỗi cá nhân. Do vậy, chắc chắn rằng trong thời gian tới, các hoạt động đào tạo LXAT sẽ được tổ chức tưng bừng và sinh động hơn nữa. Để đồng hành cùng cộng đồng, HVN sẽ tiếp tục nỗ lực để tuyên truyền, giáo dục ATGT thông qua báo chí, truyền hình… với thông điệp: Trực tiếp cùng cộng đồng và góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn.

MINH TÚ