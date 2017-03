Nơi đào tạo chuyên nghiệp ngành in và bao bì

Ngày 22-11 tới đây, Trường trung cấp nghề An Đức (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp in và bao bì Liksin) sẽ khai giảng khóa đào tạo nghề (hai năm) đầu tiên. Ngay từ khi chưa khai giảng, một tin vui cho những ai muốn tuyển sinh khóa học này là gần như 100% sẽ có việc làm...

In và bao bì - nghề đang thiếu nhân lực

Trong cuộc sống, 99% sản phẩm hàng tiêu dùng đều có nhu cầu sử dụng bao bì sản phẩm. Mà đã sử dụng bao bì thì chắc chắn sản phẩm đó phải được in ấn, thậm chí phải in đẹp. Vì vậy có thể khẳng định kỹ thuật viên in và bao bì là một nghề rất cần và rất thiếu bởi hiện nay có quá ít trường đào tạo nghề này. Không chỉ vậy, được đào tạo trong một môi trường đầy đủ cơ sở vật chất và máy móc để thực hành cho ngành in và bao bì lại càng hiếm hoi.

Theo thống kê, các cơ sở đào tạo nghề in và bao bì trong cả nước gồm khoa In và truyền thông (ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM); bộ môn công nghệ in thuộc khoa Hóa (ĐH Bách khoa Hà Nội); Trường cao đẳng Công nghiệp in Hà Nội và Trường trung cấp nghề in Trần Phú. Tuy nhiên, các trường đào tạo chủ yếu là lý thuyết, thiết bị thực tập thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp.

Chính vì vậy, Liksin đã quyết định mở Trường trung cấp nghề An Đức chuyên đào tạo kỹ thuật viên ngành in-bao bì và phấn đấu trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực ngành in-bao bì hàng đầu tại Việt Nam. Trong đó, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho việc mở rộng phát triển vào năm 2009 của Liksin và các doanh nghiệp khác.

Ngôi trường gắn lý thuyết và thực hành

Trao đổi với chúng tôi về định hướng đào tạo, bà Huỳnh Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề An Đức, cho biết: Chúng tôi sẽ đào tạo lý thuyết gắn với thực hành. Trong đó, chương trình lấy từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và trang thiết bị máy móc của Liksin để sinh viên ứng dụng, thực hành. Đặc biệt, Trường An Đức nhận được sự bảo trợ của Hiệp hội Bao bì Việt Nam và các doanh nghiệp lớn trong ngành in-bao bì. Bên cạnh đó, Trường trung cấp nghề An Đức đã trang bị phần mềm quản lý sinh viên trong quá trình học tập cũng như sau khi ra trường, theo dõi tay nghề và bậc thợ... Qua đó, giúp doanh nghiệp theo dõi, bồi dưỡng cho công nhân từ ngày học thợ cho đến trưởng thành.

Năm học 2008-2009, trường đang tuyển sinhp hệ trung cấp ngành công nghệ in. Sau đó, các năm tiếp theo sẽ đào tạo thêm các ngành như Thiết kế đồ họa; Sửa chữa thiết bị cơ khí in; Điện công nghiệp chuyên ngành. Bà Thu Hằng còn tiết lộ: Cho dù chưa khai giảng nhưng một đối tác của Liksin đã liên hệ đăng ký sẽ nhận năm sinh viên sau khi tốt nghiệp đưa qua Nhật làm việc. Như vậy, những sinh viên tham dự khóa học đầu tiên này xem như đã có việc làm!

Bạn có đủ điều kiện học không?

Bà Thu Hằng cho biết thêm: Hiện Trường trung cấp nghề An Đức đang nhận hồ sơ tuyển sinh hệ trung cấp ngành công nghệ in (bao gồm in Offset, Gravure, Flexo), học hai năm. Theo thông báo tuyển sinh của Trường trung cấp nghề An Đức, điều kiện để đăng ký tuyển sinh: đã tốt nghiệp THPT trong cả nước. Ngoài ra, Trường trung cấp nghề An Đức ưu tiên nhận tuyển sinh công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp in-bao bì. Chương trình đào tạo trung cấp nghề là hai năm theo chương trình đào tạo liên thông. Chính thức khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 22-11-2008.

Sinh viên tốt nghiệp có tay nghề tương đương bậc 3/7. Đặc biệt, những sinh viên khá giỏi, chăm chỉ sẽ nhận học bổng của Liksin cũng như có cơ hội gửi đi đào tạo ở Nhật Bản. Ngay cả khi ra trường, sinh viên được ưu tiên mời quay trở lại trường để cập nhật kiến thức mới.

Giữa tháng 12-2008, Trường trung cấp nghề An Đức sẽ tiếp nhận hồ sơ đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu nhằm bổ sung kiến thức cho các cấp quản lý, từ trung cấp quản lý đến tổ sản xuất, trưởng máy, trưởng ca, nghiệp vụ cho nhân viên tiếp thị và quản lý chất lượng. Đặc biệt còn đào tạo sử dụng các phần mềm chuyên dụng về thiết kế đồ họa và Anh văn chuyên ngành in-bao bì.