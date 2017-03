Nỗi lo thực phẩm chế biến sẵn

Bò viên Vissan, thương hiệu uy tín với người tiêu dùng.

Tại một số siêu thị, các mặt hàng như bò viên, cá viên… được đóng gói bao bì rất vệ sinh, giá cả phù hợp với túi tiền bà nội trợ. Song các sản phẩm này có đảm bảo chất lượng như thông tin trên bao bì công bố hay không, điều này phụ thuộc vào chính nhà sản xuất.



Bò viên, bò xào từ thịt trâu

Hồi tháng 6 cơ quan chức năng TP.HCM phát hiện một cơ sở sản xuất bò viên không công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Tại kho của cơ sở này, đoàn kiểm tra phát hiện một lượng lớn sản phẩm hết hạn sử dụng và một lượng bò viên nghi ngờ không đúng thành phần nguyên liệu. Kết quả giám định từ cơ quan chuyên môn cho biết có một số loại bò viên của đơn vị này thành phần không có thịt bò mà chỉ có thịt trâu và cá.

Chị Trần Thị Hoàng Oanh (Tân Phú) cho biết hai con nhỏ nhà chị rất thích ăn bò viên, cá viên chiên nhưng chị không dám mua từ các xe đẩy bên ngoài vì lo ngại không đảm bảo chất lượng. Cả nhà thường chọn mua sản phẩm này ở siêu thị. Nhưng từ thông tin báo chí như trên, chị rất hoang mang, liệu lâu nay các con chị ăn các loại bò viên, cá viên có an toàn không?

Cùng tâm trạng, chị Lê Ngọc Thanh (Tân Bình) chia sẻ cả nhà chị mua món hàng nào cũng đều đọc kỹ thông tin trên bao bì sản phẩm. Khi mua bò viên, trên bao bì ghi thành phần thịt bò 80% khối lượng, có địa chỉ, tên công ty rõ ràng nên cả nhà chị tin dùng… Nhưng sau đó đọc báo thấy cơ quan nhà nước phát hiện vụ bò viên làm từ thịt trâu, cả nhà chị rất bức xúc với cảm giác như bị lừa dối, lại vừa lo lắng cho sức khỏe vì không biết bấy lâu nay gia đình có ăn phải đồ dỏm không?

Cũng trong tháng 6, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP.HCM nhận thông tin một công ty tại Thủ Đức dùng thịt trâu Ấn Độ đông lạnh chế biến thành thịt bò cung cấp cho khách hàng theo hình thức suất ăn công nghiệp. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên công ty này đang chế biến thịt trâu thành món bò xào để bán cho khách hàng. Nhân viên khai rằng công ty mua thịt trâu về chế biến thành các món bò kho, bò xào… Ngoài ra, tại đây, lực lượng chức năng còn phát hiện chả lụa, chả cá hấp không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Chủ công ty này thừa nhận sai phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm khi sử dụng một số loại như cá trê, thịt gà, không có nhãn phụ tiếng Việt, trứng gà, chả cá, chả lụa không rõ nguồn gốc. Và cho biết giá thịt trâu thấp hơn thịt bò 1,5 lần.

Người tiêu dùng mất niềm tin

Hiện nay người tiêu dùng có xu hướng khắt khe hơn trong khâu chọn lựa sản phẩm chế biến, đặc biệt là bò viên.

Bà Trần Thị Thanh Thúy (quận 3) kể đọc các thông tin liên quan đến thực phẩm bẩn, chất lượng không đúng như công bố khiến gia đình bà hoang mang, đành hạn chế mua các mặt hàng chế biến sẵn như bò viên, cá viên, chả giò…

Tương tự, bà Nguyễn Hồng Duyên (Tân Phú) cho hay trước giờ gia đình bà chỉ chọn mua các sản phẩm của những công ty lớn, có tiếng trong ngành chế biến thực phẩm như Vissan. “Vissan là công ty lớn, của nhà nước nên họ sẽ làm ăn uy tín. Gia đình tôi yên tâm tin dùng” - bà Duyên nhấn mạnh.

Đại diện Công ty Vissan cho biết với mục tiêu hàng đầu mang đến sản phẩm chất lượng an toàn cho người tiêu dùng, công ty xây dựng chuỗi thực phẩm khép kín từ vùng nguyên liệu đến việc cung cấp sản phẩm an toàn chất lượng cao. Chẳng hạn heo, bò khi đưa vào giết mổ phải được kiểm định đủ sức khỏe, không có mầm bệnh. Sau khi giết mổ, cơ quan thú y kiểm tra, đóng dấu mới được đưa vào chế biến. Đồng thời, khi có kết quả kiểm tra thành phẩm đạt chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm từ phòng KCS của công ty, sản phẩm mới được nhập kho, đưa ra thị trường.

“An toàn thực phẩm được Vissan xem là tiêu chí hàng đầu cũng như trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội. Để thực hiện được mục tiêu này, công ty đã đầu tư cụm công nghiệp gồm vùng chăn nuôi nguyên liệu, kể cả con giống và thức ăn gia súc, hệ thống phân phối trên toàn quốc” - vị này cho biết.