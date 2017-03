Nơi nâng cao giá trị tài sản bán đấu giá

“Ngay khi UBND TP.HCM ban hành Chỉ thị số 18/2011/CT-UBND ngày 20-5-2011 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010NĐ-CP ngày 4-3-2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm Bán đấu giá TP.HCM) đã được nhiều cơ quan, đơn vị biết đến và tín nhiệm chuyển giao tài sản để bán đấu giá” - ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM, nói.

Được biết Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM có hiệu lực thực hiện từ ngày 1-6-2011. Theo đó, UBND TP chỉ đạo đối với việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; tài sản nhà nước không thuộc trường hợp thành lập hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt thì các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp của Nhà nước, đảm bảo việc bán đấu giá tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Một phiên bán đấu giá của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM. (ảnh do Trung tâm Bán đấu giá cung cấp)

Theo ghi nhận ở Trung tâm Bán đấu giá TP.HCM, sau hơn bốn tháng triển khai thực hiện chỉ thị trên, kết quả bán đấu giá tài sản đã mang lại hiệu quả không ngờ. Nhiều cuộc bán đấu giá được tổ chức thành công với giá bán tài sản gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Thống kê cho thấy từ tháng 6-2011 đến gần cuối tháng 9-2011, tổng giá trị tài sản nhà nước do trung tâm bán được hơn 177 tỉ đồng. Trong đó, một số tài sản có mức chênh lệch giữa giá bán được so với giá khởi điểm khá cao, như tài sản là QSDĐ và giá trị công trình tại 156 Âu Dương Lân của UBND quận 8, trung tâm đã đấu giá thành công với giá bán là 3.530.000.000 đồng so với giá khởi điểm là 1.746.870.982 đồng; hay như tài sản QSDĐ ở địa chỉ 2/1B Quang Trung của UBND quận Gò Vấp với giá bán là 23.760.000.000 đồng so với giá khởi điểm 23.545.235.676 đồng…

Ông Sỹ khẳng định: “Thành công nhất trong hoạt động của Trung tâm Bán đấu giá TP.HCM đó là đưa tài sản đấu giá trở về đúng giá trị thực tế trên thị trường của nó bằng sự công khai, cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

