Nội soi não thất thứ ba (ETV): Cơ hội lớn cho trẻ não úng thủy

Biểu hiện rõ nhất của NUT là đầu trẻ to dần, thóp trước phồng và giãn rộng. Trẻ hay quấy khóc, nôn, bỏ bú, mắt nhìn xuống... Trẻ mắc NUT dễ bị mù, câm, điếc hay liệt. NUT thường do bẩm sinh hoặc là hậu quả của các bệnh lý: viêm não, viêm màng não, xuất huyết não, u não... Phụ huynh nên đo vòng đầu thường xuyên đề phòng trường hợp não trẻ phát triển bất thường. Nếu trẻ không lật, bò, ngồi được có thể do đầu bé nặng vì ứ nước, nên đi khám ngay. Một ca phẫu thuật bằng phương pháp ETV có chi phí 3-4 triệu đồng. Chị Loan My, phụ trách truyền thông của Tổ chức Handicap Việt Nam, cho biết: “Bệnh nhi NUT nghèo, dưới sáu tuổi, có giấy chuyển viện sẽ được phẫu thuật miễn phí tại hai bệnh viện này”.