Nokia ra mắt Lumia 720 siêu cảm ứng

Mẫu điện thoại này sở hữu màn hình 4.3 inches, siêu cảm ứng, chống chói, camera trước 1,3 megapixel đạt chuẩn HD cùng sự trợ giúp của thấu kính độc quyền như Cinemagraph, SmartShot, Panorama… Tích hợp Window phone 8, Nokia Lumia 720 có thể sử dụng đầy đủ các tính năng và ứng dụng mới của Microsoft. Bộ ba phần mềm định vị, dẫn đường của Nokia là Here Map, Here Transit và Here Drive cũng xuất hiện trong phiên bản này. Ngoài ra chiếc điện thoại mới cũng được hỗ trợ tính năng sạc không dây; tích hợp NFC giúp người dùng dễ dàng kết nối với các phụ kiện như loa JBL PlayUp.

NGỌC CHÂU