Nông dân Nam Định tìm hiểu quy trình đưa hàng vào Big C

Tại hội thảo, hơn 80 nhà sản xuất vừa và nhỏ tại Nam Định đã tham gia tìm hiểu quy trình đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối của siêu thị Big C, trong đó chủ yếu là các ngành nghề như bánh trái, thủ công mỹ nghệ, vải sợi, rau củ quả, sản xuất thịt gia súc-gia cầm, đánh bắt và thủy hải sản…

Các nhà sản xuất đã được hướng dẫn về các điều kiện chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm khi đưa vào hệ thống phân phối của Big C tại Việt Nam. Bà Dương thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Big C, cho biết sau Huế, Nghệ An và Nam Định, Big C hiện đã mở rộng được nguồn hàng hóa tại nhiều địa phương trên cả nước, tăng tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm thiết yếu trong hệ thống của mình. Điều này giúp Big C luôn ổn định nguồn hàng và thực hiện được các chương trình bình ổn giá, phục vụ người tiêu dùng.

THANH HẢI