“Nóng” với thuốc lá lậu, thuốc lá giả

Tuy nhiên, hiện tình hình buôn thuốc lá lậu, thuốc lá giả trên các tuyến vùng biên giới vẫn còn khá “nóng”.

Tràn lan thuốc lá lậu, thuốc lá giả

Quan sát một vòng các tủ thuốc lá lớn nhỏ ở chợ thuốc lá Học Lạc (quận 5, TP.HCM) chúng tôi hỏi mua số lượng thuốc bao nhiêu cũng có. Đảo tiếp một vòng qua chợ thuốc lá “ngầm” ở đường Trần Quốc Toản (quận 3, TP.HCM), một nơi nằm trong “sổ bìa đen” của quản lý thị trường (QLTT) về buôn bán thuốc lá lậu chúng tôi thấy im ắng hơn trước nhưng khi hỏi mua thuốc lá với số lượng lớn thì chủ hàng trả lời: “Bao nhiêu cũng đáp ứng”. Chị T. một chủ sạp, cho biết: “Mua hàng qua trung gian, cần bao nhiêu đặt sẵn trước cho mối, hàng sẽ về sau”.

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, đầu năm đến nay, đã phát hiện và xử lý 181 vụ vi phạm về buôn lậu thuốc lá trên địa bàn, thu giữ hơn 90.000 gói. Trong đó, có 116 vụ vận chuyển bằng các phương tiện giao thông, số còn lại là buôn bán lẻ ở các quầy hàng chợ, vỉa hè… Các loại thuốc lá ngoại như Zet, Hero… được mua bán lậu nhiều nhất. Chi cục QLTT cũng đã bắt giữ 49 xe máy, mỗi xe chở 1.000-2.000 gói. Một số đối tượng còn dùng xe khách để vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An, tỉnh lộ 10 lên hướng TP. Địa bàn vận chuyển chủ yếu là ở biên giới Tây Ninh về Củ Chi, Hóc Môn, QL 1A, QL 22, tỉnh lộ 10…

Các lực lượng chức năng ở An Giang đang tiêu hủy thuốc lá lậu.

Thủ đoạn tinh vi

Ông Dương Công Khanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục QLTT TP.HCM, cho biết: “Đối tượng buôn bán thuốc lá lậu dùng thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn như luôn luôn thay đổi giờ giấc, phương triện vận chuyển, chạy xe tốc độ cao, giao hàng trong nhà… để cơ quan chức năng khó kiểm tra, xử lý, thậm chí cho người canh chừng lực lượng chức năng đi kiểm tra để báo động cho đồng bọn… Điều này gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi phát hiện và xử lý đối tượng vi phạm”.

Mới đây, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương (Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về thực trạng và các kết quả trong việc chống buôn lậu thuốc lá điếu, sản xuất-kinh doanh thuốc lá giả trong hai năm 2009-2010.

Theo báo cáo, hoạt động buôn lậu thuốc lá dọc các tuyến biên giới đang diễn ra khá phức tạp, tập trung nhất là ở các tỉnh giáp biên giới Việt Nam-Campuchia, như Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang. Tại An Giang, các đối tượng buôn lậu thường tập kết thuốc lá sát biên giới phía Campuchia (gò Tà Mâu), tổ chức cảnh giới, canh đường, liên lạc với nhau bằng bộ đàm, điện thoại di động không hiện số nhằm tránh sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng. Tại Long An và Tây Ninh, với đường biên giới dài, địa hình bằng phẳng, kênh rạch chằng chịt khu vực biên giới, khoảng cách ngắn từ biên giới Campuchia đến TP.HCM, hoạt động buôn lậu diễn ra rất mạnh. Đối tượng tham gia vận chuyển thuốc lá lậu đa số là dân thường với phương thức chủ yếu là vận chuyển trên đồng ruộng, sông rạch, thuốc lá nhập lậu được chia nhỏ, cất giấu rải rác trong nhà dân rồi dùng ôtô, xe máy, ghe máy vận chuyển sâu vào nội địa.

Xử phạt nặng hơn là chủ trương đúng

Theo ông Dương Công Khanh, từ đầu năm đến nay, Chi Cục QLTT đã phối hợp với Chi cục QLTT Long An, Tây Ninh lên kế hoạch triển khai tiến hành kiểm tra, bắt giữ đối tượng buôn bán thuốc lá lậu. Bên cạnh đó, Chi cục QLTT TP còn tăng cường chỉ đạo các cơ quan QLTT quận, huyện thường xuyên thay đổi các tuyến đường, địa điểm kiểm tra nhằm ngăn chặn tối đa tình hình buôn bán thuốc lá lậu.

Ngày 12-7-2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Nghị định số 06/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá. Theo đó, điểm 9, Điều 11b cho phép xử lý hình sự các đối tượng vi phạm có số lượng từ 1.500 bao trở lên.

Trước đây theo quy định tại Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3-3-1999 của Chính phủ thì thuốc lá ngoại là mặt hàng cấm nhập khẩu và lưu thông trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, đến Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12-6-2006 của Chính phủ thì thuốc lá ngoại là mặt hàng hạn chế nhập khẩu và kinh doanh. Tính răn đe trong chế tài xử phạt chưa cao, các cơ quan chức năng không có cơ sở để xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm. Do đó, trong năm 2009, các lực lượng chức năng trong cả nước chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự được tám vụ, nạn buôn lậu thuốc lá có cơ hội hoành hành dọc các tuyến biên giới.

Kể từ khi Nghị định 76/2010/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 1-9-2010, các lực lượng chức năng đã có cơ sở pháp lý xử lý 40 vụ hình sự với 48 đối tượng. Riêng hai tháng đầu năm 2011, đã xử lý 12 vụ hình sự với 12 đối tượng.

Thời gian tới, dự báo do nhu cầu của thị trường không giảm và có chênh lệch giá giữa thuốc lá nhập lậu và thuốc lá trong nước, lợi nhuận mang lại lớn, do đó hoạt động buôn lậu thuốc lá điếu, sản xuất, buôn bán thuốc lá giả sẽ còn phức tạp. Tuy nhiên, nếu các cơ quan phòng chống buôn lậu kiên quyết ngăn chặn cộng với áp dụng nghiêm khắc theo Nghị định 76/2010/NĐ-CP thì sẽ đẩy lùi được vấn nạn này.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của Ban Chỉ đạo 127 các địa phương, trong hai năm 2009-2010, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ, xử lý 25.637 vụ vận chuyển, kinh doanh thuốc lá lậu, thuốc lá giả, thu giữ trên 18,2 triệu bao thuốc lá lậu. Trong đó, đã tiêu hủy trên 15,4 triệu bao. Các địa phương có số lượng thuốc lá lậu bị bắt giữ và tiêu hủy cao là TP.HCM, Quảng Trị, Long An, An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang.

THANH TRÀ