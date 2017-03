Ôtô gặp sự cố: Trường hợp nào cần công an xác nhận?

Ngoài giảm thiểu tổn thất, giữ nguyên hiện trường thì họ cũng phải trình báo để công an xác nhận. Nhưng thực tế có nhiều trường hợp xe gặp sự cố không cần phải xác nhận của công an… Để giúp khách hàng nắm được quy định về các trường hợp cần công an xác nhận, chuyên mục tư vấn bảo hiểm kỳ này với sự phối hợp của Công ty Bảo hiểm Liberty, Nhịp sống đô thị báo Pháp Luật TP.HCM xin được làm rõ hơn vấn đề này.

Các vụ tai nạn, va quệt, tình huống bất khả kháng xảy ra tổn thất về người và phương tiện do lái xe gây ra cần phải được báo cho cơ quan công an xác nhận và lập biên bản. Điều này rất quan trọng trong quá trình xác minh sự việc xảy ra vì nó liên quan chặt chẽ đến yêu cầu bồi thường bảo hiểm sau đó của khách hàng.

Nhiều người còn nhớ sự việc xảy ra năm 2009 với anh Đặng Văn Tuấn (quận 7, TP.HCM) trên đường đi chơi cùng bạn bè ở Phan Thiết gặp phải tai nạn nghiêm trọng khi xe Honda Civic 2.0 do anh cầm lái bị nổ vỏ, lạc tay lái, lộn nhiều vòng trước khi bị lật. Rất may anh Tuấn và những người trên xe chỉ bị thương nhẹ nhưng chiếc xe hư hỏng rất nặng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, anh Tuấn đã gọi cho công an khu vực nơi xảy ra tai nạn xác nhận. Công an lập biên bản giám định hiện trường. Đó là cơ sở cần thiết để hãng bảo hiểm Liberty (nơi anh Tuấn mua bảo hiểm) đưa xe của anh Tuấn về garage chính hãng Honda tại TP.HCM giám định tổn thất. Sau đó, anh Tuấn nhận được thông báo xe hư hỏng hơn 70%. Với tổn thất này, Liberty quyết định đền bù 100% giá trị xe mới theo đúng cam kết trong hợp đồng. Anh Tuấn cho biết: “Nếu sự việc xảy ra tôi không báo cho công an xác nhận thì chắc chắn việc bồi thường bảo hiểm sẽ rất khó khăn bởi công ty bảo hiểm thiếu cơ sở để giám định nguyên nhân và kết luận tổn thất”.

Khi chiếc xe bị rủi ro và bạn có trình báo công an thì việc được giám định để bồi thường sẽ nhanh nhất và cao nhất. (Ảnh minh họa)

Trong trường hợp do trộm, cướp hay các hành vi hình sự dẫn đến việc bồi thường bảo hiểm thì người được bảo hiểm phải báo ngay cho công an và hợp tác với công ty bảo hiểm nhằm tránh những phức tạp và liên đới trách nhiệm không đáng có xảy ra. Cụ thể, trong trường hợp tổn thất đối với hợp đồng bảo hiểm là xe cơ giới, khách hàng cần báo cho công an trong vòng 24 giờ nếu xảy ra các trường hợp sau: có người bị thương phải cấp cứu đưa vào bệnh viện; tai nạn có liên quan đến phương tiện của cơ quan Chính phủ; phương tiện bị mất cắp, cướp hoặc phá hoại; các trường hợp khác theo chỉ đạo của cơ quan trung ương.

Đối với những trường hợp va quệt nhỏ, nếu hai bên có thể dàn xếp ổn thỏa thì không cần biên bản công an xác nhận. Chủ xe chỉ cần thông báo cho công ty bảo hiểm theo đường dây nóng và mang xe đến garage chính hãng gần nhất sửa chữa. Và tại đây, mọi thủ tục sẽ do nhân viên của garage đảm trách cho khách hàng.

Tuy nhiên, “phao cứu trợ” hữu hiệu nhất khi khách hàng gặp sự cố, theo lời khuyên của các chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực bảo hiểm: Hãy lập tức gọi đến đường dây nóng của công ty bảo hiểm để được trợ giúp. Theo nghiên cứu của các cơ quan quản lý bảo hiểm, đây là một trong những phương thức nhận được sự trợ giúp kịp thời và hiệu quả nhất, mọi lúc mọi nơi trên toàn quốc, trong đó có cả việc giúp khách hàng biết được sự cố xảy ra có cần công an xác nhận hay không. Trong thời điểm cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, việc khách hàng nhận được sự trợ giúp tốt nhất từ đường dây nóng sẽ giúp công ty bảo hiểm tạo dựng và giữ gìn được lòng tin của họ.

PHI NGUYỄN