Palm Garden Beach Resort & Spa Hội An (Quảng Nam): Nơi hội ngộ xe cổ

Đây là chương trình được tổ chức thường niên mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của vùng đất miền Trung đầy nắng gió cùng hai di sản thế giới là thành phố cổ Hội An và khu thánh địa Mỹ Sơn.

Với mong muốn lễ hội này sẽ trở thành cầu nối văn hóa với du khách trong nước và quốc tế, năm nay Palm Garden Beach Resort & Spa - Hội An tổ chức sự kiện “Xe cổ ba miền cùng Hành trình di sản Quảng Nam 2009” trong hai ngày 3 và 4-6. Ngoài Palm Garden Beach Resort & Spa, chương trình còn được phối hợp bởi nhà tài trợ chính Trường Hải Group cùng hai nhà tài trợ Công ty Dệt Phước Thịnh và hệ thống khách sạn Thanh Bình. Đây là lần thứ hai Palm Garden Beach Resort & Spa vinh dự được UBND tỉnh Quảng Nam tin tưởng giao cho trọng trách này, góp phần tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa du lịch của Hội An - Quảng Nam. Sự kiện cũng là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận thành phố cổ Hội An và khu thánh địa Mỹ Sơn là di sản thế giới (1999-2009).

Được vinh dự là đơn vị đại diện tổ chức sự kiện, Palm Garden Beach Resort & Spa cam kết quảng bá, giới thiệu rộng rãi những giá trị văn hóa truyền thống của miền Trung nói chung và đất Quảng nói riêng. Tổ chức sự kiện xe cổ ba miền cùng thời gian diễn ra chương trình Hành trình di sản Quảng Nam 2009 năm nay là một trong rất nhiều hành động thiết thực mà đơn vị tổ chức đã và đang tiến hành để đưa văn hóa Quảng Nam đến được với mỗi người dân Việt Nam cũng như du khách quốc tế.

Bạn hãy thử hình dung hình ảnh những chiếc xe cổ đan xen trong lòng đô thị cổ Hội An đang đi lên cùng sự phát triển chung của đất nước. Đó là chủ ý của nhà tổ chức muốn mọi người cảm nhận hai di sản thế giới phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn ngàn năm theo một cách nhìn khác. Đây cũng chính là thông điệp của khu nghỉ mát mong muốn mỗi người dân Việt Nam nâng cao hơn nữa ý thức bảo tồn và quảng bá những giá trị vô hình quý giá ông cha đã để lại - một trách nhiệm không của riêng ai.

Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động như giao lưu giữa ban tổ chức và thành viên gia đình xe cổ tại Palm Garden Beach Resort & Spa, diễu hành xe cổ qua làng đúc đồng Phước Kiều và quanh phố cổ Hội An cùng Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova và một số hoa hậu khác, nghệ thuật sắp đặt, tham gia hội đua ghe truyền thống tỉnh Quảng Nam và hội chợ triển lãm nghề ẩm thực Điện Bàn, bình chọn các giải thưởng hấp dẫn cho xe cổ tham gia và giao lưu ca nhạc tại Vườn Tượng - sông Hoài - Hội An. Đặc biệt trong đêm giao lưu ca nhạc ngày 4-6 tại vườn Tượng - sông Hoài còn có buổi bán đấu giá một chiếc xe cổ làm từ thiện cho quỹ khuyến học trẻ em nghèo hiếu học của thành phố Hội An.

Chiếc xe cổ làm từ thiện lần này do một người chủ xin giấu tên tặng cho ban tổ chức sự kiện xe cổ. Chiếc xe có một “lịch sử” qua nhiều đời chủ nổi tiếng như ca sĩ Trần Thu Hà (Hà Trần) mua lại chiếc xe từ một nhân vật nổi tiếng và chiếc xe là phương tiện đi lại thân thiết của cô trong suốt thời gian sinh sống tại TP.HCM. Điều đặc biệt là biển số của chiếc xe là 1980, trùng với năm sinh của cô. Sau đó, chiếc xe là vật sở hữu của nhà thơ Đỗ Trung Quân, tiếp đó là nhạc sĩ Tuấn Khanh và cuối cùng nó đã về với người chủ hiện tại, người đã tặng cho ban tổ chức sự kiện xe cổ lần này để làm đấu giá trong đêm 4-6 sắp tới.