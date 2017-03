Phân biệt tiền thật, tiền giả bằng cách nào?

Cách phân biệt tiền giả - Soi tiền trước nguồn sáng để kiểm tra hình bóng chìm, dây bảo hiểm và hình định vị. Ở các tờ tiền thật, khi soi trước nguồn sáng sẽ thấy một sợi dây bảo hiểm chạy dọc tờ bạc có các dòng chữ “NHNNVN*100.000” lặp đi lặp lại và đảo chiều. Tại cửa sổ nhỏ (góc trên bên trái) của tiền thật có hình hoa cúc cách điệu, nhìn thấy khi soi trước nguồn sáng đỏ như đèn dầu, nến, bóng đèn trong. Tờ tiền giả không có các chi tiết này. - Vuốt nhẹ lên bề mặt tờ bạc giả sẽ không cảm nhận được các chi tiết in lõm hay in dập nổi như ở tiền thật. Ở tiền thật, do được in bằng công nghệ in đặc biệt nên bề mặt tiền có độ dày. Khi dùng tay vuốt, bề mặt tờ tiền không trơn mà có độ sần đều. Còn tiền giả, độ sần được tạo ra từ việc chọc lỗ nên khi vuốt, vết sần khác thường, thưa và không đều nhau. Tuy nhiên, nếu kiểm tra bằng tay mà không tinh ý sẽ không cảm nhận được đặc điểm khác biệt trên. - Chao nghiêng tờ bạc để kiểm tra mực đổi màu. Đối với tiền polyme loại mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 20.000 đồng và 10.000 đồng, cầm tờ bạc chao nghiêng, nếu là tiền thật sẽ hiện lên các chi tiết in màu vàng thể hiện mệnh giá tờ bạc đó (còn gọi là chi tiết bảo an); ở tiền giả không có chi tiết này. Đối với tiền loại mệnh giá 100.000 đồng, cần kiểm tra chi tiết in hình hoa văn ở góc trên phải mặt trước của tờ bạc. Khi chao nghiêng tờ bạc, chi tiết này sẽ đổi từ màu vàng sang màu xanh. Ở tiền giả, chi tiết in này không đổi màu. - Kiểm tra các cửa sổ trong suốt: Ở cửa sổ lớn có cụm số dập nổi tinh xảo. Ở cửa sổ nhỏ có yếu tố hình ẩn. Khi đưa cửa sổ tới gần sát mắt, nhìn xuyên qua cửa sổ tới nguồn sáng đỏ sẽ thấy hình ẩn xung quanh nguồn sáng. Ở tiền giả không có yếu tố hình ẩn này. l Dùng kính lúp và đèn cực tím. Ở tiền thật: Mảng chữ siêu nhỏ “NHNNVN” hoặc số mệnh giá lặp đi lặp lại nhìn thấy dưới kính lúp. Cụm số mệnh giá, số seri khi soi dưới đèn cực tím sẽ phát quang. Ở tiền giả không có dòng chữ siêu nhỏ, không có mực, không màu phát quang hoặc phát quang yếu. (Nguồn: Cục Phát hành và Kho quỹ)