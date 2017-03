Phát triển mô hình an ninh tự quản

tốt thì an ninh của khu đô thị, khu dân cư cũng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà khách hàng phải cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định.

Tiện ích nhưng phải an ninh

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, tính đến tháng 12-2013 cả nước có 770 đô thị. Thế nhưng thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư sẵn sàng “bỏ vốn” để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan… rất tốt nhưng không phải ai cũng quan tâm, sẵn lòng đề cao lợi ích của người dân và “can đảm” bỏ ra một khoản phí lớn để xây dựng một lực lượng bảo vệ riêng biệt và chuyên nghiệp nhằm đảm bảo an ninh cho toàn bộ cư dân.

Trong số ít những khu đô thị tiên phong xác định “tiện ích phải song hành với an ninh” có thể kể đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ngay từ ban đầu lên ý tưởng quy hoạch, xây dựng nơi này thành khu dân cư để người dân sinh sống, nhà đầu tư đã xây dựng một mô hình tự quản về an ninh - đó chính là lực lượng bảo vệ với hơn 400 nhân viên được tuyển dụng và đào tạo chuyên nghiệp từ chuyên môn đến tác phong làm việc và quan trọng là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm trách nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) cho toàn bộ khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh đó, những năm gần đây Đội Bảo vệ còn tiến hành ký hợp đồng với năm công ty dịch vụ bảo vệ gồm: Thanh Niên Xung Phong, Việt An, VN24, ISP, Nam Sài Gòn… nâng tổng số nhân viên lên đến hơn 700 người và được bố trí tại 138 chốt gác trong toàn bộ khu đô thị.

Hiện Phú Mỹ Hưng có tổng cộng 138 chốt gác nhằm mục đích răn đe, phối hợp với cơ quan chức năng, các bộ phận liên quan chặn bắt các đối tượng phạm pháp quả tang.

Tự quản nhưng vẫn đảm bảo chất lượng

Ngoài việc giữ gìn ANTT tại các khu phố, cao ốc văn phòng, lực lượng bảo vệ ở đây còn đảm nhiệm công tác tuần tra bằng xe máy, ô tô với 100 vị trí thiết lập chip tuần tra. Lực lượng này còn thường xuyên tuyên truyền cho cư dân trong việc nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm, điển hình là việc phát phiếu nhắc nhở, thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, đăng tin về các sự vụ an ninh phát sinh trên địa bàn đồng thời còn là lực lượng nòng cốt chi viện cho các chốt khi có sự cố tại Phú Mỹ Hưng.

Bên cạnh đó, các anh “trinh sát mật phục” (mặc thường phục) thường xuyên phối hợp với trinh sát hình sự quận 7 đi tuần tra, ghi nhận thông tin, phát hiện, truy đuổi, chặn bắt trong trường hợp bắt gặp đối tượng phạm pháp quả tang. Khi xảy ra các vụ việc, bảo vệ Phú Mỹ Hưng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của các phòng chức năng thuộc Công an TP cũng như các đội nghiệp vụ của Công an quận 7, đây là điều kiện rất quan trọng để Đội Bảo vệ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật. Thực tế đây là yếu tố tác động tích cực làm hạn chế số vụ việc về ANTT xảy ra trên địa bàn Phú Mỹ Hưng trong thời gian qua.

Đồng thời, để chủ động đối phó với những hành động phạm tội của nhiều đối tượng tại khu đô thị và các vùng giáp ranh, Đội Bảo vệ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tập các phương án phòng, chống cướp giật, triển khai thông báo tình hình tội phạm của Công an quận 7 cho các tổ công tác, các công ty dịch vụ bảo vệ và thông báo ở các bản tin của khu phố, chung cư…

Đặc biệt, với ưu thế từ hệ thống hơn 100 camera được lắp đặt trên khắp các tuyến đường chính trong khu đô thị, dữ liệu được truyền thẳng về Trung tâm Giám sát Đội Bảo vệ cùng các chốt trực được bố trí dày đặc, nhân viên bảo vệ được trang bị bộ đàm… trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Do đó, hầu hết những trường hợp kẻ xấu gây án tại đây đều khó lòng có cơ hội thoát thân.

Theo báo cáo sơ bộ về tình hình ANTT - ATGT và công tác bảo vệ tại đô thị Phú Mỹ Hưng trong sáu tháng đầu năm 2014 mới đây cho thấy con số các sự vụ đã giảm đến 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Đại diện lãnh đạo Công an quận 7 cho biết: “Tuy chỉ là mô hình tự quản về ANTT nhưng với nghiệp vụ chuyên môn vững chắc, tác phong làm việc nghiêm chỉnh, tinh thần trách nhiệm cao… bảo vệ Phú Mỹ Hưng đã hỗ trợ Công an quận 7 và các đơn vị chức năng có liên quan trong việc giữ gìn ANTT tại địa bàn trong những năm qua. Có thể nói đây là mô hình phù hợp để các khu đô thị khác học tập theo”.

Sắp tới, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng sẽ đề xuất thực hiện phương án xã hội hóa việc lắp đặt camera tại các khu phố, biệt thự, nhà tự xây. Hệ thống camera này sẽ được truyền tín hiệu về Trung tâm Giám sát Đội Bảo vệ hoặc công an phường, tổ dân phố để trực tiếp theo dõi, xử lý, ngăn chặn các đối tượng xấu hành nghề. Hy vọng với sự nỗ lực của nhà đầu tư sẽ mang đến cho người dân nơi này nói riêng và thành phố nói chung một khu đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn và “văn minh - cộng đồng nhân văn”.

KIM PHAN