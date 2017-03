Phẫu thuật miễn phí cho trẻ hở hàm ếch

Đây là chương trình mở đầu cho các hoạt động vì cộng đồng trong năm 2012 do Amway Việt Nam và Tổ chức Operation Smile phối hợp thực hiện.

Sự kiện này cũng nằm trong khuôn khổ chiến dịch Vì trẻ em One by One do Tập đoàn Amway khởi xướng. Đến nay, chương trình đã giúp đỡ hơn 2.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động như hỗ trợ kinh phí, tặng quà cho bệnh nhân, đóng góp giờ tình nguyện… Thời gian tới, ban tổ chức sẽ tiếp tục thực hiện chương trình ở nhiều địa phương khác nhằm giúp các trẻ em kém may mắn được phẫu thuật miễn phí.

NGỌC CHÂU